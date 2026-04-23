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Mercosul avalia reentrada da Venezuela saída de Maduro do governo

Bloco pode rever suspensão do país após saída de Maduro e avanço nas relações com EUA e FMI

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11h03.

O Mercosul deve rediscutir a suspensão da Venezuela após mudanças políticas no país, afirmou o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

Segundo a Bloomberg, sinalização ocorre após a saída de Nicolás Maduro do poder, em um contexto que tem levado países da região a reavaliar o isolamento de Caracas. Segundo Alckmin, a Venezuela vive um “momento diferente”, o que abre espaço para revisar sua situação dentro do bloco.

A Venezuela foi suspensa do Mercosul em 2017 por descumprir a cláusula democrática e compromissos econômicos. Para retornar, será necessário consenso entre os membros — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — além de uma nova avaliação sobre o cumprimento dessas regras.

A reaproximação com instituições ocidentais ganhou força após Delcy Rodríguez assumir interinamente e iniciar esforços para reconstruir relações com os Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional já sinalizou a retomada de contatos formais, abrindo caminho para eventual acesso a financiamento multilateral.

Investimentos e alívio de sanções

Caracas também busca atrair investimento estrangeiro para os setores de energia e mineração, com apoio dos EUA. O presidente Donald Trump flexibilizou sanções sobre entidades financeiras e autorizou novas licenças para empresas petrolíferas americanas expandirem operações no país.

O debate ocorre em meio a um reposicionamento mais amplo do Mercosul. O bloco avança na implementação provisória do acordo comercial com a União Europeia, prevista para começar em 1º de maio. O governo brasileiro estima que o tratado pode elevar as exportações do país ao bloco europeu em cerca de 13%.

Além disso, o Mercosul discute sua expansão. A Bolívia foi aceita como membro pleno em 2024 e está em processo de adaptação às regras do bloco, enquanto a Colômbia busca adesão completa.

Segundo Alckmin, o comércio entre países da América Latina representa menos de 30% do total da região — percentual inferior ao de outras áreas, como América do Norte, Europa e Sudeste Asiático.

Para o governo brasileiro, aprofundar a integração regional é essencial para ampliar a competitividade e reduzir a dependência de mercados externos.

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