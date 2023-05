O que ninguém te contou sobre como criar e escalar sua venture

Você já deve ter ouvido falar sobre aquele empreendedor que criou uma startup do zero e se tornou um sucesso do dia para a noite, certo? Bem, a verdade é que essas histórias são tão raras quanto um diamante no meio do deserto. Na maioria das vezes, o caminho para o sucesso é árduo e cheio de obstáculos. E isso é ainda mais verdade para os empreendedores brasileiros.

Pense em João. Ele é um empreendedor brasileiro de 40 anos que sempre sonhou em criar sua própria empresa. Ele passou anos trabalhando em empregos corporativos, economizando dinheiro e desenvolvendo sua ideia. Finalmente, João conseguiu lançar sua startup. Mas, como muitos empreendedores brasileiros, ele rapidamente se deparou com uma série de desafios. A burocracia e os impostos elevados o deixaram frustrado, e ele não sabia por onde começar a validar sua ideia ou desenhar seu modelo de negócio.

Se você é como João, provavelmente entende bem essa dor. Afinal, você também é um empreendedor brasileiro que está tentando criar e escalar sua própria venture. Talvez você esteja preso em algum ponto do processo, sem saber como avançar ou a quem recorrer.

A verdade é que existem muitas informações disponíveis sobre como empreender e construir sua própria startup. No entanto, muitas vezes essas informações são genéricas ou superficiais, e não abordam as nuances e desafios específicos do mercado brasileiro. E é por isso que hoje vamos revelar o que ninguém te contou sobre venture building.

A real razão pela qual a maioria das startups falham

Apesar de existirem muitos recursos disponíveis sobre empreendedorismo e criação de startups, ainda há muitos empreendedores que falham. E a razão pode ser simples: eles não sabem quais são os métodos necessários a se seguir quando se cria uma nova venture.

A criação de uma nova startup é emocionante, e muitas vezes os empreendedores ficam tão empolgados com sua ideia que não prestam atenção suficiente aos passos críticos que devem ser tomados antes mesmo de começar a desenvolver o produto.

Por exemplo, o empreendedor pode ter uma ideia brilhante para um produto, mas não pesquisou se há demanda para esse produto no mercado. Ou pode não ter criado uma equipe sólida para executar a visão da empresa.

E isso não é tudo. Mesmo que a startup tenha sucesso inicialmente, muitas delas acabam fracassando a longo prazo, você deve saber muito bem disso.

Mas o que esses empreendedores poderiam ter feito para evitar esse fracasso?

Eles poderiam ter seguido um método comprovado para a ideação em primeiro lugar. Um método que inclui passos críticos para a validação do produto, a identificação do mercado-alvo, a definição do modelo de negócios e a criação de uma equipe forte.

Embora muitos empreendedores tentem seguir esses passos por conta própria, a verdade é que não é fácil saber por onde começar. Afinal, não é todo dia que se cria uma empresa do zero.

Felizmente, existem cursos e programas de aceleração que ensinam esses métodos comprovados, e podem ajudar empreendedores a evitar erros comuns e aumentar suas chances de sucesso.

Como criar e escalar novas ventures do zero

Um desses métodos comprovados (em que você possa confiar) é o da ACE, por exemplo. A empresa é responsável por apoiar e acelerar mais de 100 ventures, com 25 exits em sua jornada.

Pensando nisso, para resolver esse problema do mercado, a ACE se juntou à Exame para ensinar seus próprios métodos. Dessa parceria nasceu a edtech: Future Dojo (que já conta com mais de 10 mil alunos em pouco mais de 2 anos de história).

Caso você queira aprender a criar as suas próprias Ventures do zero, a Future Dojo está com uma masterclass gratuita esse mês. O seu CEO e sócio da ACE, Miguel Nahas, ensina a liderar a construção de novas ventures do 0 à escala… e iniciar seu portfólio de ventures de sucesso.

*Este é um conteúdo apresentado por Future Dojo