O Banco Central do Brasil começou a divulgar comerciais sobre a nova nota de R$ 200 nesta sexta-feira (4) e escolheu um animal típico das ruas brasileiras para apresentar a nova cédula: o vira-latas da cor caramelo.

Apesar de a nota ser ilustrada com um lobo-guará, bicho do cerrado brasileiro, movimentos em defesa de animais abandonados e usuários de redes sociais chegaram a pedir que o Banco Central homenageasse no dinheiro o cachorro sem raça definida

Até uma petição pedindo a troca do lobo-guará chegou a ser criada pelo deputado federal Fred Costa (Patriota-MG) e levantou mais de 70 mil assinaturas. O Banco Central não atendeu o pedido, mas afirmou que estava considerando ações de divulgação com o cachorro.

Montagens com um cachorro na nota de 200 reais também circularam nas redes como meme.

No vídeo publicado no perfil oficial do Banco Central no Facebook, o vira-latas agradece os pedidos, mas diz que é hora do lobo-guará brilhar.Segundo o próprio cachorro, ele já é muito conhecido.

Veja o video