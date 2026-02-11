Bússola & Cia: 3 estratégias de negócio em alta neste Carnaval

O Grupo DPSP, detentor das bandeiras Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, organizou uma estratégia de marketing para o Carnaval 2026, com foco em cuidado.

A companhia aposta em uma jornada 360°, que une ativações de alto impacto no Camarote Allegria, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, pontos de cuidado e beleza em locais de grande movimento da cidade de São Paulo.

A estratégia inclui uma ampla cobertura de mídia Out-Of-Home (OOH) para garantir que a marca esteja presente em todos os pontos de contato com o folião.

Com um investimento 15 vezes maior que em anos anteriores, a estratégia foca em parcerias com grandes indústrias, transformando o ponto de venda e a cidade em um espaço de saúde e cuidado.

Ri Happy inclui crianças no Carnaval

A Ri Happy aposta no Carnaval 2026 como um território de experiências para a infância e lança a campanha Estação Solzinho, que une logística expressa e programação cultural.

A iniciativa conta com ativações em loja, bailinhos, oficinas criativas, bloquinhos, desfiles de fantasia e parcerias como Disney.

A marca reforça seu reposicionamento: mais do que vender brinquedos, criar memórias afetivas e seguras para as famílias.

A estratégia inclui eventos em todas as lojas do país e uma agenda cultural especial na EcoVilla Ri Happy, além de entregas rápidas em até três horas e retirada em loja em até 90 minutos.

Churrasco e Carnaval combinam

No Carnaval, o churrasco também muda de lógica: sai o ritual das grandes datas e entra um cardápio mais prático, informal e versátil.

A preferência do consumidor na folia recai sobre cortes que funcionam bem ao longo do dia, como linguiças artesanais, frango em cortes menores e espetinhos variados.

Opções que assam rápido facilitam o compartilhamento e evitam desperdícios. A proposta é menos produção e mais fluidez, acompanhando o ritmo da festa.

"O churrasco de Carnaval não precisa ser grande nem caro. Ele precisa ser prático e permitir variedade. Cada um chega, come um pouco, conversa e segue o dia”, resume Nelson Ferreira, CEO da Frigo Express.

70 vagas de emprego na QI Tech

A startup de infraestrutura para serviços financeiros, QI Tech, acaba de anunciar mais de 70 vagas de emprego. A empresa, que foi a única startup latino-americana a tornar-se unicórnio em 2024, oferece posições como Desenvolvedor Fullstack e Trainee Comercial.

As vagas são para recém-formados ou estudantes em fase final de graduação nas áreas de Administração, Economia, Engenharias, Relações Internacionais e cursos correlatos. A vaga de Trainee, em destaque, inclui:

Job rotation pelas áreas de Operações,

Treinamentos técnicos em Python e SQL,

Participação ativa na prospecção de novos negócios,

Análise de métricas do funil de vendas,

Interação com times internos e potenciais clientes.

26 vagas em 20 cidades na Gerdau

A Gerdau abriu inscrições para uma edição especial de seu programa de estágio, focada exclusivamente nas operações da Comercial Gerdau (CG), canal de distribuição de aço da maior empresa brasileira produtora de aço.

A iniciativa oferece 26 vagas em 20 cidades de dez estados, com foco em áreas administrativas e de apoio ao negócio.

As inscrições vão até 9 de março, pelo site do programa, e são destinadas a estudantes de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura, com formação prevista entre junho de 2027 e junho de 2030.

Panobianco abre no México

A Panobianco iniciou sua expansão internacional com a abertura da primeira unidade no México, focando em um modelo de academia low cost, porém com equipamentos de alto padrão.

A maior franqueadora de academias brasileira planeja abrir 10 unidades próprias no primeiro ano no país, com participação de um sócio-local.

A inauguração ocorreu na última semana, com a participação do CEO, Felipe Barth de Castro. Esse movimento reforça o empreendedorismo brasileiro no exterior.

Pesquisa do Inter mapeia desafios financeiros de todas as classes

A pesquisa Acrobacia Financeira, do Inter com a Consumoteca, revela que 91% dos brasileiros querem aprender sobre finanças, mas só 23% poupam regularmente.

Enquanto as classes C/D improvisam no essencial, A/B focam em manter o padrão de vida. Para 60%, a educação financeira resolveria os problemas atuais.

O estudo mostra ainda que 50% já tiveram crédito negado sem entender o motivo. Para mudar esse cenário, o Inter lançou o Meu Crédito no Super App.

Segundo Priscila Salles (Clientes), o foco é oferecer transparência e ferramentas para que o brasileiro saia definitivamente da "corda bamba".

Novas habilidades para se manter no mercado

Para o professor Fernando Cardoso, coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos da UNIASSELVI, a tecnologia não substitui o humano, mas aumentou o nível da inteligência estratégica.

"O profissional mais buscado hoje não é quem apenas executa, mas quem sabe pensar estrategicamente com apoio da tecnologia."

"As empresas querem pessoas capazes de aprender rápido, desaprender métodos antigos e usar a IA com senso crítico e ética”, explica o especialista sobre o mercado de trabalho.

Empreendedorismo regional avança no Brasil

O empreendedorismo regional segue ganhando escala no Brasil. Dados do Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups 2025 mostram a força dessa inovação.

O estudo da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) aponta que 39,8% das startups já estão fora do Sudeste.

Há crescimento consistente em regiões como Nordeste (10,5%) e Norte (5,4%), evidenciando a expansão das fronteiras da inovação no país.

O levantamento, realizado com 3.650 empresas em 424 cidades, aponta amadurecimento dos negócios, predominância do modelo B2B e maior acesso a investimentos por redes locais.

Receita regulamenta fundo de R$ 160 bilhões para compensar fim de incentivos de ICMS

A Receita Federal publicou recentemente a Portaria RFB nº 635, que regulamenta o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS.

O instrumento foi criado para indenizar empresas afetadas pela extinção gradual de incentivos estaduais durante a transição para o novo sistema de tributação do consumo.

Com aportes federais estimados em R$160 bilhões, os pagamentos serão realizados entre 2029 e 2032, todos corrigidos pelo IPCA-E.

O prazo para protocolar o pedido começou em janeiro e vai até 31 de dezembro de 2028. A medida visa dar previsibilidade ao processo de transição tributária.

Para o advogado tributarista Rafael Pandolfo, a regulamentação traz previsibilidade ao processo, mas impõe um novo nível de exigência documental às empresas.