Veloe lança desafio de inovação para startups

De olho no mercado e nas mudanças de comportamento e consumo impulsionadas pela pandemia, a Veloe, marca especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas, lança o “Mobilidade Conectada”, desafio de inovação aberta para startups, junto com a Liga Ventures, parceira do Lab Alelo. Essa é a primeira iniciativa de desafio dessa unidade de negócios da Alelo com startups.

Tendo como plano de fundo a realidade dos últimos dois anos, perceberam-se algumas mudanças cruciais na mobilidade e que estarão no centro desse desafio, como: fluidez do tráfego, que aumentou devido à diminuição do uso de transportes públicos e crescente adoção de carros individuais, sustentabilidade e novas soluções e integrações para uma rede cada vez mais multimodal e conectada. “Nosso compromisso é sempre trazer a oferta mais completa e eficiente para o cliente Veloe, seja B2C, B2B ou B2B2C. E isso só é possível tendo a tecnologia e a inovação como pilares centrais de cada desafio proposto. Com isso, acreditamos no poder que o ecossistema de startups pode agregar as nossas soluções”, afirma Petrus Moreira, superintendente de produtos B2B e B2B2C da Veloe.

Durante essa conexão entre a marca e as startups, o objetivo é o desenvolvimento de ideias e soluções sustentáveis que usem a tecnologia para proporcionar uma experiência mais dinâmica, tendo em vista o desafio de como promover uma mobilidade além do uso do carro e, mais do que isso, como unificar uma jornada multimodal. “Queremos realmente ampliar nosso portfólio e reforçar nosso negócio, fomentando a participação do ecossistema de inovação. Nosso grande objetivo ao final desse desafio é tangibilizar a proposta e rodar um piloto com a startup vencedora”, diz Fernanda Toscano, head de TI da Veloe.

A startup selecionada terá a possibilidade de se conectar com mais de 1 milhão de clientes pelo Brasil, participar de uma iniciativa inédita da Veloe e um movimento de disrupção do mercado de mobilidade, além de atuar ao lado de uma das maiores holding e grupo de empresas, a EloPar, criada em 2015 por uma parceria entre o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. Vale destacar que será necessária a validação prévia da hipótese sugerida pela startup vencedora para ela ser contratada pela Veloe.

“Poder utilizar toda a nossa expertise em um projeto como esse, que está totalmente alinhado com os nossos objetivos de fomentar o ecossistema de inovação no país, é muito gratificante -- ainda mais ao lado de uma empresa como a Veloe, que não poupa esforços para trazer inovação para dentro de casa e está sempre em busca das melhores soluções”, diz Guilherme Massa, cofundador da Liga Ventures.

Além disso, não existe nenhuma restrição em relação à maturidade da startup participante e as inscrições para o Mobilidade Conectada vão até o dia 24 de junho e podem ser feitas nesse Link. O cronograma completo com as datas do desafio também está na página de inscrição e a previsão é que a startup escolhida seja anunciada no final de julho.

