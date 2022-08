Vai ao Rock in Rio? BusUp é escolhida como transfer oficial Off Rio

Por Bússola

A BusUp, empresa de tecnologia líder mundial na gestão de fretamento corporativo, acaba de ser escolhida pela segunda vez consecutiva como transfer oficial do Rock in Rio Brasil para todas as rotas fora do estado do Rio de Janeiro. A startup inicialmente oferecerá saídas de pontos estratégicos da capital paulista, além de Santos, Campinas e ABC Paulista. E caso nenhuma das rotas atenda a necessidade dos interessados, é possível propor uma nova rota, que será analisada. O evento acontecerá nos finais de semana dos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Se você reside fora do Rio de Janeiro e é uma das milhares de pessoas que estão contando os dias para participar de um dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo, será possível ir ao evento utilizando o transfer da empresa, que já está presente não apenas no Brasil, mas Estados Unidos, Espanha, Portugal, México e Peru.

As vendas das passagens já estão abertas. Mais informações, como endereços, horários e datas de embarque, podem ser obtidas no hotsite que a BusUp montou para atender aos frequentadores do evento. O valor das passagens é de R$ 349 (ida e volta). As vendas se encerram 7 dias antes da data de saída do transfer.

O general manager da startup no país, Marco Aurélio Fejes, detalha que a empresa é a responsável pela comercialização, gestão e operação de todo o serviço. “Nossa expertise está atrelada ao nosso objetivo de oferecer o melhor serviço não apenas aos organizadores desse importante evento, que é o Rock in Rio, mas especialmente aos frequentadores do festival, que poderão ir e voltar confortavelmente, sem mencionar que ao optarem pelo trajeto de ônibus, eles ainda auxiliarão indiretamente ao meio ambiente”.

A escolha pelo transfer oficial da BusUp é mais sustentável em comparação ao uso de carros. A cada ônibus fretado em circulação, 33 carros, em média, são retirados das ruas, contribuindo, assim, para a diminuição de gases de efeito estufa na atmosfera.

Transfer “queridinho” dos festivais

Além de ser o transfer oficial do evento na edição de 2019, a própria BusUp também foi a responsável pelo mesmo serviço oferecido ao Rock in Rio Lisboa, em 2018 e 2022, e da edição de 2019 do Lollapalooza Brasil. Já em abril deste ano, participou do Rock The Mountain. Apenas em 2019, a startup foi a responsável por transportar mais de 1,4 mil pessoas ao Rock in Rio. Na edição 2022 do Festival Monegros, o maior de música eletrônica realizado na Espanha, foram transportadas mais de 6,5 mil pessoas.

