Gerdau leva bandas das cidades onde produz aço para tocar no Rio de Janeiro

A Gerdau, responsável pelas mais de 200 toneladas de aço 100% reciclável que estarão na cenografia do maior Palco Mundo da história do Rock in Rio Brasil 2022, lança o concurso musical “Gerdau, me leva pro Rio!”. A iniciativa vai selecionar bandas do cenário independente das regiões em que a companhia produz aço, nos estados do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, para tocar em um espaço da empresa durante o festival.

O lançamento aconteceu hoje, 5 de agosto, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte (MG). A cantora Ivete Sangalo foi também anunciada como embaixadora do projeto, e vai acompanhar todas as etapas do concurso. O grande dia será entre 2 e 11 setembro, com apresentação das duas bandas finalistas em um palco emblemático na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Vale destacar, ainda, que o concurso tem a parceria com Rodolfo Simor, produtor e músico indicado ao Grammy Latino, e que lidera a produtora musical Estúdio Bravo, considerada um centro de excelência em produção musical no Brasil.

“A Gerdau tem ampliado os seus investimentos na promoção de cultura como agente de transformação social, com olhar especial para as regiões onde temos operações. Esse concurso é mais uma forma de retribuirmos o carinho, o acolhimento e a parceria das cidades onde operamos. A Gerdau já tem apoiado eventos de grandes proporções, como o Rock in Rio, onde teremos o nosso aço no Palco Mundo e vários patrocínios em Minas Gerais, como a recente turnê do cantor João Bosco e Orquestra de Ouro Preto. Mas o nosso concurso é uma oportunidade para aqueles que produzem música ainda de forma anônima, em regiões onde produzimos o nosso aço, mas que um dia podem estar em um dos festivais e palcos mais importantes do mundo”, declara Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

"Fico muito feliz em me juntar à Gerdau mais uma vez para fazermos o bem. É uma grande satisfação fazer parte de uma iniciativa que valoriza nossa música, nossa cultura e que abrirá portas para novos talentos de várias regiões do Brasil. Acredito que concursos que abrem novas portas são fundamentais para termos a nossa cultura valorizada”, destaca Ivete Sangalo.

Podem participar do concurso musical bandas independentes, com até cinco integrantes, em que pelo menos um dos músicos seja das cidades de: Barão de Cocais, Congonhas, Divinópolis, Itabirito e Ouro Preto (MG); Caucaia e Maracanaú (CE); Araçariguama, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba (SP); Araucária (PR); Recife (PE); Charqueadas e Sapucaia do Sul (RS) e Rio de Janeiro (RJ).

As inscrições vão até 18 de agosto, pelo site. A banda participante deve enviar um vídeo ou áudio com performance de música autoral, inédita e registrada na International Standard Recording Code (ISRC), no formato mp3 ou mp4, e duração de até 05 minutos. Após a inscrição, o material passará pela avaliação de uma comissão julgadora, que levará em conta critérios como performance e interpretação; arranjo e composição; cumprimento das regras do concurso. As duas bandas finalistas, que tocarão no Rio de Janeiro em setembro, serão anunciadas em 23 de agosto.

O concurso vem na esteira de vários apoios da Gerdau ao universo da música. A Gerdau será apoiadora do Rock in Rio Brasil 2022, que terá a cenografia do maior Palco Mundo da história do festival, desde a primeira edição, em 1985, construído com aço Gerdau 100% reciclável. As 200 toneladas de aço que vão compor a cenografia do palco fazem parte de uma cadeia que movimenta milhares de pessoas e cooperativas de reciclagem, que ajudaram a transformar sucata metálica no espetáculo cenográfico do maior evento de música e entretenimento do mundo.

A empresa também tem apoiado várias iniciativas culturais no estado de Minas Gerais. Um exemplo icônico é o concerto comemorativo de aniversário de 120 anos da Gerdau com João Bosco e Orquestra Ouro Preto. O concerto ganhou uma turnê pelas cidades mineiras onde a empresa atua. A Orquestra continua em cartaz, desta vez com apresentação ao vivo da trilha de “O Garoto”, de Charles Chaplin.

Além disso, a Gerdau promove a turnê estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e patrocina o Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto - Tudo é Jazz – festival de jazz pioneiro em Minas Gerais que completa 20 anos em 2022. A empresa já havia promovido a primeira edição do festival, ainda em 2002.

