Twilio aposta no Brasil e apresenta equipe local

A Twilio, líder global em comunicação em nuvem, apresenta seu time no Brasil, onde atua desde 2019, com a missão de democratizar o mundo das comunicações por meio de APIs (interfaces de programação de aplicativos). A empresa está presente em 17 países. A Twilio trabalha como intermediária entre empresas e seus clientes, oferecendo aos desenvolvedores uma plataforma para facilitar a criação de aplicações para envio de mensagens, sejam elas de texto, de voz ou de vídeo. À frente de suas operações no Brasil estão Raul Rincon, vice-presidente Latam, Luis Leão, desenvolvedor evangelista da empresa, e Gustavo Boyde, diretor de marketing Latam.

No terceiro trimestre de 2021, a receita da empresa com clientes no Brasil apresentou um crescimento de 82%, comparado ao mesmo período do ano passado. E em seu último balanço financeiro global obteve receita de US$ 740,2 milhões (referente ao terceiro trimestre de 2021), um aumento de 65% em relação ao último ano. No País, a Twilio atua com quase cem pessoas em seu time, um quarto de sua equipe LATAM. Alguns de seus clientes são Nubank, Rappi e MercadoLibre, dentre outras gigantes disruptivas.

De acordo com o Relatório do Engajamento do Cliente, produzido pela Twilio, a pandemia de covid-19 acelerou a transformação digital das empresas, com mudanças para a nuvem chegando a 92% das empresas. 95% dos líderes empresariais esperam aumentar ou manter seus investimentos em envolvimento digital com seus clientes após a pandemia. Além disso, 90% desses líderes relataram que o aumento do envolvimento do cliente com as empresas durante a pandemia gerou novos insights sobre seu relacionamento com o consumidor, tanto que 87% deles acreditam que que o envolvimento digital será crítico ou muito importante para o sucesso das suas organizações no futuro.

A plataforma da Twilio conta, atualmente, com dez milhões de desenvolvedores. 92% dos executivos de nível C acreditam que os desenvolvedores são cruciais para resolver os desafios de negócios trazidos pelo covid-19 e por uma nova era de comunicação digital. “Buscamos ganhar a atenção dos desenvolvedores que estão nas grandes empresas e que tenham como necessidade básica conectar todas as suas ferramentas de comunicação. Usando a tecnologia Twilio, ajudamos essas organizações a reinventarem a sua forma de se envolver com seus clientes”, declara Raul Rincon, vice-presidente Latam da Twilio.

Em 30 de setembro de 2021, havia mais de 250 mil contas de clientes ativas nas plataformas da Twilio. “Enviamos e recebemos mais 105 bilhões de mensagens no ano de 2020, sendo que em um único dia chegamos a receber mais de 592 milhões de mensagens. A comunicação abrange mais de 180 países, alimentando quase um trilhão de interações humanas anualmente”, diz Rincon.

“Queremos nos aproximar dos desenvolvedores para mostrar o quanto a tecnologia da Twilio é versátil e pode ser customizada para atender às mais diferentes necessidades de empresas e startups. Já estamos fazendo um trabalho de aproximação e produção de conteúdo bem robusta no Brasil”, afirma Luis Leão, desenvolvedor evangelista da Twilio.

“A Twilio tem uma aderência muito interessante ao mercado brasileiro, principalmente quando se pensa em empresas digital first. Queremos contar a história de uma empresa global com um produto adaptável às formas de comunicação mais utilizadas pelos consumidores. A inovação faz parte do DNA brasileiro e isso tem uma correlação direta com a quantidade de unicórnios que o país possui. O Brasil não está apenas absorvendo tecnologia, mas exportando soluções inovadoras para outros países. A Twilio é o melhor parceiro para essas empresas, pois elas continuam inovando, adaptando-se às necessidades dos clientes em cada região e crescendo em todo o mundo. O Brasil é um polo de tecnologia na América Latina e os desenvolvedores estão no centro desse movimento”, declara Raul Rincon, vice-presidente Latam da Twilio.

O que é a Twilio?

Um dos cenários mais comuns, atualmente, é aquele em que se recebe um WhatsApp, SMS ou um e-mail com um aviso a respeito de uma cobrança feita em um cartões de crédito ou débito, falando sobre uma promoção de um aplicativo de delivery ou, ainda, um código para confirmação de login quando se utiliza a autenticação do duas etapas para alguns aplicativos.

Para realizar essas e outras comunicações existe a Twilio, agindo como um intermediária entre empresas e usuários dos mais diversos tipos de serviços. A Twilio oferece uma plataforma que facilita o processo de desenvolvimento de aplicativos para envio de mensagens de texto, voz e vídeo. Além disso, oferece uma plataforma que evita a necessidade de provisionar infraestrutura, escrever e personalizar código para a equipe de desenvolvedores de aplicativos.

Nascida no Vale do Silício, a Twilio se desenvolveu com a proposta de evitar a necessidade de se construir do zero toda uma infraestrutura de comunicação para ser atrelada a um aplicativo. Com a Twilio não é mais necessário negociar contratos com operadoras e construir algoritmos de roteamento de mensagens para cada região onde você tem clientes. A camada de software Twilio atinge mais de 180 países. O modelo de negócios baseado em nuvem permite que você pague por uso e dimensione conforme necessário para controlar os gastos.

Os principais serviços da Twilio são:

- SMS programável, um serviço que permite ao usuário enviar e receber mensagens de texto (SMS, WhatsApp e Chat) de todo o mundo por meio de uma API;

- Twilio Flex, que facilita a customização de um contact center na nuvem para melhorar a comunicação com os clientes;

- Voz programável, que permite que se faça, receba e monitore chamadas de todo o mundo com uma API;

- Twilio Sendgrid, que facilita a entrega de e-mails de uma forma confiável e escalonável;

- Twilio Segment, que permite aos desenvolvedores unificar dados de clientes de todos os pontos de contato com eles e fornecer aos responsáveis ​​pelas campanhas de marketing, vendas e atendimento ao cliente as informações de que eles precisam para criarem e manter um relacionamento com o cliente que seja baseado em dados, com informações realmente úteis e que geram uma real personalização do atendimento.

MercadoLibre

A Twilio foi escolhida pela MercadoLibre, empresa Argentina de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico, para desenvolver um sistema de comunicação que acompanhasse as preferências do consumidor, atendendo diversos canais de comunicação. “Optamos pela Twilio, porque ela oferece cobertura global e soluções de software confiáveis, tudo com muita qualidade”, comenta Rodrigo Guzman, gerente sênior de desenvolvimento de produtos da MercadoLibre. “Nos países onde oferecemos suporte por telefone, era importante ter um provedor de serviços confiável. Em vez de contratar um provedor em cada país, optamos pela Twilio, porque além de ser global, ela resolve esse tipo de problema com agilidade”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também