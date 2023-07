Tribanco neutraliza pegada de carbono pelo segundo ano consecutivo

O Banco Tribanco divulga seu relatório anual de sustentabilidade. Entre o destaque está a neutralização, pelo segundo ano, da pegada de carbono. A empresa também divulgou dados atualizados sobre as ações de diversidade, inclusive nos cargos de liderança. O Tribanco tem como meta chegar a 50% de lideranças mulheres até 2030. Em um ano, por exemplo, o percentual de diretoras subiu de 25% para 42%.

Com a adesão ao Programa Movimento Net Zero do Pacto Global em 2022, o banco pode aprofundar o diagnóstico da pegada de carbono. O estudo possibilitou elencar os principais fatores de emissões de gases de efeito estufa que são: deslocamentos de colaboradores, uso da frota interna de automóveis e gastos com energia elétrica. Dessa maneira, a empresa implantou o PreservaTri, Programa Interno de Meio Ambiente do Tribanco, que promove ações com o apoio dos colaboradores. E, pela segunda vez, o Tribanco neutralizou a pegada de carbono, além de conquistar o selo Prata da Plataforma Brasileira de Registro Público de Emissões.

O bom relacionamento com a comunidade por meio do Instituto Alair Martins é foco para a companhia. Neste pilar, no último ano, foi realizado o I Seminário de Educação Interdimensional, que lançou uma revista com as principais temáticas abordadas no evento, espalhando conhecimento a 350 profissionais de educação.

Já pelo eZAPe?! Virtudes Empreendedoras, programa que auxilia jovens entre o mundo da educação e do trabalho em aspectos de desenvolvimento pessoal, social e produtivo, foi registrado recorde de participação, com mais de dez mil educandos certificados de 131 instituições parceiras em 11 polos de aplicação no Brasil. Essas iniciativas reforçam o engajamento da companhia em ser agente transformadora da sociedade.

Como resultado das campanhas internas em apoio às Organizações da Sociedade Civil (OSC), foram registradas 20,6 toneladas de produtos, que beneficiaram mais de 15 mil pessoas nos estados de BA, GO, MA, MG e PA. O banco também promove doações direcionadas ao programa Mesa Brasil, rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o desperdício, e em 2022 totalizou mais de 84 mil doações de itens e 135 mil pessoas impactadas.

