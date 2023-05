Trends: Eu não sei o que você está falando

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

A sua marca sabe exatamente qual produto ou serviço oferece.

Isso parece óbvio!

Mas você já contou com a hipótese de não entenderem exatamente essa oferta?

A maioria das empresas não percebe que isso pode ser muito mais comum do que se pensa, e continua "dando murro em ponta de faca" com estratégias que não dão certo, ou até achando problemas no próprio produto ou serviço. Como você comunica é tão importante quanto o que você propõe.

Certa vez, Steve Jobs falou que não adianta nada começar a usar tecnologia para depois tentar descobrir onde vendê-la.

Adaptando ao nosso propósito, de nada adianta você ter todas as ferramentas ao seu dispor se você não acertar como comunicar o que quer. Além disso, se você não entender qual é o seu público, também não irá encontrar o jeito certo de falar.

É fundamental compreender qual a dificuldade que as pessoas têm em saber ao certo o que você está oferecendo. O segundo passo é promover uma produção de conteúdo onde a redação e a copy estejam alinhadas. Redação atrai, copy não só atrai, como também direciona. Ao pensar nisso, você tem de incluir, e resolver, o desejo de seu cliente.

Como?

Compreendendo quem você é, o que você quer divulgar, quem é o teu cliente e o que ele quer.

Isso é praticamente um guia para a comunicação de uma empresa: informar o que você faz, e realizar o desejo de quem se interessa por você. O produto ou serviço tem de funcionar exatamente como anunciado; sempre!

O cliente tem a necessidade de interagir com a marca de forma honesta e clara, antes, durante e depois da venda.

Conteúdos educacionais são sempre bem-vindos, de formas criativas, adaptadas às diversas plataformas disponíveis. Equipe de suporte e canais de atendimento ao cliente fazem parte dessa necessidade de comunicação. Falamos muito por aqui sobre a experiência do cliente, mas a empatia e compreensão muitas vezes passam longe das estratégias. Comportamento assertivo implica bons relacionamentos. O ingrediente principal vem da confiabilidade e decorre do conhecimento de uma visão clara de ambas as partes.

Executar uma campanha de marketing não precisa ser complicado, mas eficaz.

A apresentação tem de ser direta e pessoal e contar que a concorrência pode ser muito mais crível que você. Seja compreensível e convincente. Conecte-se com quem quer saber sobre a sua marca. Abra espaço para o diálogo. Avalie quanto seus objetivos são alcançados.

Colete dados e transforme-os em insights.

Seja consistente e crie uma rotina de auditoria de conteúdo.

Pense sempre: será que eles sabem sobre o que eu estou falando?

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

