TRENDS: 5 dicas para alavancar campanhas no Dia das Mães

O dia das mães deste ano acontecerá no dia 14 de maio.

As marcas celebram a data criando campanhas a fim de alavancar as vendas nesse dia importante de faturamento para a economia brasileira.

Um levantamento do IFPEAM (Instituto de Pesquisas Empresariais do Amazonas) aponta que 92% dos consumidores pretendem presentear a figura materna.

É uma excelente oportunidade para a criação de ações que atinjam diretamente um público que, já se sabe, está buscando marcar o evento, investindo em lembranças importantes e originais. Nossas dicas vão de encontro ao que já sabemos: conteúdo emocional e clareza no público-alvo sempre são bem sucedidos.

Elencamos 5 preciosas dicas para você não deixar de aproveitar a comemoração, oferecendo o que tem de melhor.

Segmente seu público

Crie um guia de oferta de seu produto e serviço. Esclareça o consumidor acerca do que você está oferecendo. Para que serve? Por que presentear neste dia? O que fará a diferença? Quais atrativos principais que despertarão a atenção?

Importante pensar em perguntas para responder de acordo com o que se está buscando.

Alinhe expectativas. Crie mensagens importantes. Desperte o interesse com conteúdo relevante.

Foco nos diferentes tipos de mães.

A Showcase simplificou a sua experiência de compra, usando o ChatGPT combinado com sua equipe, e montou uma lista de presentes selecionada com base no comportamento, e acesso, das mães nas diversas mídias sociais: a mãe artística do Pinterest, a mãe moderna do TikTok, a mãe do compartilhamento em excesso no Facebbok, e assim por diante.

Promova personalização e exclusividade.

Não é preciso afirmar que mães têm papel crucial nas famílias e, em geral, são extremamente valorizadas - pelo menos nessa data.

Serviços ou produtos que podem ser personalizados ou exclusivos, são muito bem-vindos.

Aposte nisso e você poderá fazer toda a diferença.

Vídeos que despertam emoções fortes, geralmente viralizam.

Aproveite para criar vídeos que contenham conteúdos, seja para recomendar seu produto ou serviço, como também para criar experiências emocionais que se conectem com sua marca.

Alinhe a sua expertise com conexões factíveis.

Crie relações com o consumidor. Que elas sejam significativas e duradoras.

Anuncie de modo claro ofertas e promoções e destaque seus produtos e serviços de maneira diferente e afetiva.

No mais, ao criar sua campanha lembre o papel das mães em nossa sociedade; pesquise e aprofunde seus saberes sobre os desafios de ser mãe em 2023; compreenda a evolução do feminino dentro de uma família, e seus inúmeros perfis.

Divirta-se! A mãe contemporânea tem tantas idiossincrasias que o ideal seria que você pudesse desvendá-la a fim de agradá-la, e muito, nessa comemoração de domingo.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

