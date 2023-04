Jüssi apresenta posicionamento “The Experience Agency”

A Jüssi é uma agência de marketing digital que impulsiona o crescimento dos clientes por meio de experiências de marca que contemplem o poder da inovação, da criatividade, dos dados e da tecnologia. Foi a partir desse entendimento que a Jüssi evoluiu o seu posicionamento “The Business Agency” para “The Experience Agency”.

Integrante do Grupo WPP desde 2015, sob o guarda-chuva do Grupo Ogilvy, a agência, que tem atuação ancorada em impulsionar negócios, já desenvolvia soluções com foco em experiências para os clientes. Por isso, nesse novo momento, busca mostrar as diversas possibilidades que pode entregar, desde projetos criativos até tecnológicos, apresentando-se como uma agência de marketing digital full service.

Para Marcos Del Valle, sócio-diretor da Jüssi, experiência é um conceito abstrato, mas quando se aplica ao mundo real fica mais fácil de ser compreendido. “Não importa qual o segmento do negócio, tudo aquilo que melhora a experiência que a pessoa tem dentro de uma problemática existente, no geral, gera um ganho. Essas soluções são constantes e, com o crescimento exponencial da tecnologia, o período entre o que é uma experiência boa hoje e uma experiência boa amanhã está cada vez mais curto. Por isso, é indispensável sempre considerar que o que existe agora pode ser melhorado amanhã”, afirma.

Além de Marcos Del Valle, a agência tem como sócio Xavier Penat. Os dois estão há 10 anos no comando da Jüssi. Sempre à frente do tempo, adaptaram o negócio de acordo com a transformação da indústria, especialmente a digital, consolidando uma operação robusta e conectada com o futuro. Com um crescimento de 30% por ano e, atualmente, com 400 pessoas em seu quadro de colaboradores, a Jüssi busca aumentar cada vez mais a experiência percebida pelo cliente, que correlaciona positivamente com o aumento dos resultados do seu negócio.

“Nós impulsionamos negócios, garantindo a melhor experiência por meio da excelência estratégica e operacional de cada uma das áreas dentro da agência. E é isso que ‘Jüssi, The Experience Agency’ materializa, pois é o que entregamos para cada cliente e em cada projeto: a melhor experiência possível. Assim, a mudança foi motivada pela atuação que já acontecia e pela importância de sempre proporcionar boas percepções às pessoas durante toda a jornada, seja em um site, um aplicativo, um evento ou uma campanha”, diz Xavier Penat.

Foi isso o que ocorreu com a conta de Smart Fit. Em setembro de 2022, a rede de academias procurou a agência a fim de realizar um trabalho pontual para criação de uma campanha que mudou temporariamente o nome da fachada das academias para "Smart Feat". A brincadeira com as palavras de mesma sonoridade, com o objetivo de ressaltar que saúde e bem-estar formam sempre uma ótima parceria, foi um sucesso e, devido aos resultados da ação, a Jüssi foi escolhida como nova agência digital de Smart Fit no início de 2023. “Essa ação mostra como uma solução que gera boa experiência pode proporcionar ótimos resultados, e é assim que a Jüssi busca criar experiências para seus clientes, sempre com o potencial criativo e olhar estratégico atento às tendências”, declara Del Valle.

[abril-veja-tambem]W3sidGl0bGUiOiJSZWNlYmEgbm9zc29zIGFydGlnb3MsIGVudHJldmlzdGFzLCBsaXZlcyBlIHBvZGNhc3RzIiwibGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c3NvbGEuZGlnaXRhbC8iLCJoZWFkaW5nIjoiQXNzaW5lIG9zIGJvbGV0aW5zIGRhIELDunNzb2xhIiwiaGVhZGluZy1saW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVzc29sYS5kaWdpdGFsLyJ9XQ==[/abril-veja-tambem]

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

O que esperar do Venture Capital no Brasil no segundo semestre de 2023?

Executivos Sérgio Gordilho e Márcio Santoro voltam a ser sócios da África

CESAR anuncia abertura de operação em Portugal sobre educação e inovação