SXSW 2022: veja as startups que estão transformando a indústria

Por Rodrigo Carvalho*

Chegamos ao sexto dia do SXSW com a mente ventilada por novas ideias, os músculos já tensos e um frio na barriga digno de quem espiou o futuro em uma bola de cristal. Ou, pelo menos, algumas possibilidades de futuro.

Enquanto os debates avançam nas centenas de palestras e painéis, entre uma apresentação musical, uma experiência literária e outra cinematográfica, uma trilha paralela celebra quase que despercebida o nascimento de soluções transformadoras.

O SXSW Pitch é um espaço dedicado a startups de tecnologia em estágio inicial e reúne alguns dos talentos mais ambiciosos do mundo, que apresentam seus produtos e/ou serviços a especialistas do setor, lideranças temáticas e investidores.

Mais de 572 empresas já participaram do SXSW Pitch entre 2009 e 2021, e cerca de 80% delas receberam algum tipo de financiamento ou passaram por aquisições que ultrapassam a cifra dos US$ 14,5 bilhões.

Este ano, 45 empresas concorreram em nove diferentes categorias. Os vencedores trazem um vislumbre do que pode ser o futuro dessas indústrias, e garantem uma pequena prova de como as temáticas trabalhadas no evento serão (ou estão sendo) aplicadas. Confira a seguir a lista das categorias e startups vencedoras.

Inteligência artificial, robótica e voz: Hume AI

A Hume AI promete trazer consciência emocional e capacidade de resposta empática para assistentes virtuais, seja em interações por voz ou chat.

Enterprise e smart data: Syrup Tech

A Syrup Tech usa inteligência de dados para melhorar significativamente os fluxos de produção, venda e controle de estoque no varejo de moda.

Entretenimento, jogos e conteúdo: Action Face

E que tal criar o seu avatar 3D em segundos? O app da Action Face escaneia os usuários criando personagens digitais que podem ser customizados, animados e prototipados em uma impressora 3D.

Realidade estendida e tecnologia imersiva: Matsuko

A Matsuko cria hologramas para simular a presença física na comunicação remota. É como o Zoom, mas em 3D. Basta colocar seus óculos XR e você verá seus colegas ao seu lado de uma maneira surpreendentemente realista.

Futuro do trabalho: Anthill

A Anthill qualifica a operação de recursos humanos nas equipes remotas para garantir bons índices de atração e retenção de talentos, mesmo que eles não estejam fisicamente presentes.

Saúde, wearables e bem-estar: Sonavi Labs

A Sonavi Labs combina patentes de software e hardware que usam tecnologia acústica e inteligência artificial para diagnosticar e gerenciar remotamente doenças respiratórias.

Tecnologias inovadoras do mundo: Hilos

Os sapatos da Hilos são feitos sob demanda, usando design generativo e impressão 3D, no qual cada peça é produzida somente após a compra pela internet.

Cidades inteligentes, transporte e logística: JusticeText

A JusticeText está construindo a primeira infraestrutura centralizada para armazenar, catalogar, analisar e compartilhar evidências de vídeo no sistema de justiça criminal. A plataforma foi projetada para beneficiar réus de baixa renda, permitindo maior transparência e responsabilidade nas interações policiais.

Sociedade e cultura: MOGL

A startup de Miami MOGL é um marketplace que conecta atletas universitários e empresas para oportunidades de marketing. Tudo de graça.

Se você, assim como eu, se empolga com esses protótipos e lançamentos, vale conferir a lista de todas as 45 empresas que concorreram nesta edição acessando a página no site do evento.

SXSW Pitch é a inspiração ganhando forma e conteúdo.

*Rodrigo Carvalho é diretor de inovação da iD\TBWA

