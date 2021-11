Startup gaúcha com foco em e-commerce cresce 144% no penúltimo tri de 2021

A Appmax, startup gaúcha que oferece um conjunto de soluções voltadas para negócios digitais, registrou um crescimento de 144% no número de transações processadas na comparação com o mesmo período no ano anterior. Esse aumento em todos os indicadores financeiros é resultado do ritmo acelerado em que os negócios digitais estão inseridos, com uma procura cada vez maior por empresas que consigam unir em um só lugar todas as necessidades do cliente para que o seu e-commerce não perca nenhum tipo de venda.

“Por experiência própria conseguimos notar que é necessário oferecer uma plataforma completa e não apenas escalabilidade e automatização”, diz Betina Wecker, VP de Novos Negócios da Appmax.

Percebendo um déficit em sua área de atuação, a Appmax chegou na contramão dos serviços tradicionais oferecendo uma plataforma que olha diretamente para as vendas dos lojistas. Só em setembro de 2021, foi registrado um aumento de 18,50% em transações em relação ao mês anterior, consolidando este mês como o melhor da história da empresa em seus três anos de atuação.

A startup está integrada com as principais plataformas do setor, além disso até o momento já foram processados mais de 3,8 milhões de pedidos por meio do sistema da fintech só em 2021. Diariamente, são mais de dez mil vendas pelo sistema da Appmax. No último trimestre, a startup cresceu em 257% no número de parceiros.

“Com a retomada cada vez maior dos negócios, percebemos que nossos clientes estão engajados para transformar seu e-commerce em uma plataforma completa e que ofereça uma boa experiência de compra ao usuário. Aqui na Appmax, nossos parceiros conseguem encontrar diversas soluções como recuperação de vendas, funis de marketing para envio de SMS, sistema próprio de antifraude e checkouts customizáveis, tudo isso para que ele consiga maximizar os seus resultados, conquistando um faturamento cada vez maior”, afirma Betina.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube