Startup de sustentabilidade é selecionada para aceleração por hub de inovação

A startup carioca Plantah Sustentabilidade e Tecnologia foi uma das vencedoras do programa Road to Web Summit, promovido pelo hub de inovação Maravalley. Rio, e acaba de ser confirmada em sua primeira turma de aceleração. A conquista posiciona o Plantah como uma das soluções emergentes de ESG mais promissoras no Brasil, consolidando-se como um ecossistema digital voltado à atender e conectar demandas de empresas, organizações do terceiro setor e usuários de uma maneira inovadora e desintermediada.

O lançamento oficial da plataforma será realizado durante o Web Summit Rio 2025, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, consolidando o ciclo iniciado a partir de seu soft launch, em dezembro de 2024, e validado por usuários e parceiros estratégicos nos primeiros meses de operação.

Validação internacional e aceleração local

A trajetória de reconhecimento do Plantah teve início no Web Summit Lisboa, em 2024, quando a startup apresentou seu pitch ao mercado global. Em 2025, foi novamente selecionada para o programa "40 Words" do Web Summit Rio e terá seu vídeo institucional exibido em painéis e telões do evento. A startup também vai participar de rodadas de negócios e ativações presenciais durante o encontro.

“Comprovamos durante o soft launch que existe demanda real pelo que estamos propondo. Agora, com o apoio de parceiros estratégicos, estamos prontos para escalar com propósito e confiança”, afirma Luana Mucci, cofundadora do Plantah.

Marketing com impacto real

Além do seu objetivo central de conectar de forma inovadora os diferentes stakeholders do ecossistema ESG, o Plantah opera como uma plataforma digital que une tecnologia, rede social e gamificação para transformar verbas de marketing em impacto social e ambiental mensurável, rastreável e transparente.

Além disso, a plataforma oferece aos usuários uma jornada personalizada de impacto, com acompanhamento de metas individuais e causas alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, medindo sua própria “pegada verde”.

Parcerias

Antes mesmo do lançamento oficial, a Plantah já conta com o suporte de empresas e instituições que acreditam no seu poder de transformação social.

O Target Bank vai fornecer toda a estrutura bancária da plataforma e será parceira no lançamento do biomarketing, um novo modelo de marketing, criado pelo Plantah, que doará R$ 5,00 para 2.000 usuários cadastrados via campanha. O valor será integralmente destinado a ONGs cadastradas na plataforma, escolhidas diretamente pelos próprios usuários, propondo uma verdadeira democratização das doações.

A SG Compliance disponibiliza seu sistema completo de compliance e governança, garantindo transparência nas transações sociais e a Rio Quality oferece sua estrutura logística de distribuição, permitindo, por exemplo, o envio gratuito de cestas básicas em todo o estado do Rio de Janeiro.

Além disso, diversos institutos e organizações do terceiro setor já fazem parte da rede inicial do Plantah, ampliando o leque de causas e projetos disponíveis.

“O apoio que já recebemos demonstra que o ecossistema de inovação brasileiro está pronto para colocar a tecnologia a serviço da regeneração do nosso planeta. Estamos construindo juntos uma nova infraestrutura para o impacto, além de uma comunidade forte e engajada”, diz Rodrigo Cirne, cofundador.

Lançamento com propósito

Com presença confirmada no Web Summit Rio, quando fará seu lançamento oficial, o Plantah prepara ativações presenciais, reuniões com investidores e a apresentação oficial da plataforma. A expectativa é posicionar a startup como referência em inovação de impacto.

“O Plantah é mais que uma plataforma. É uma nova forma de pensar comunicação, engajamento e propósito. E o Web Summit é a vitrine ideal para mostrarmos isso ao mundo”, declara Renato Cirne, cofundador.

