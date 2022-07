Shoppings investem em ambientes pet friendly

Por Bússola

Abraçando uma das maiores tendências mundiais, nove em cada dez shoppings do Brasil já adotaram a cultura pet friendly. De acordo com o Boletim Tendências e Oportunidades, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em 91% dos estabelecimentos os animais de estimação são permitidos e podem passear na companhia de seus melhores amigos.

A tendência pet friendly tem impactado positivamente diversos segmentos da economia, promovendo mudanças profundas no que diz respeito a ações, serviços e regras relacionadas ao mundo dos animais domesticados. Neste sentido, o setor de shopping centers aderiu à tendência, promovendo inúmeras ações e serviços com o objetivo de tornar os seus espaços cada vez mais adequados e harmônicos, considerando a crescente presença de animais de estimação.

Os animais domésticos fazem parte de uma população estimada em 144,3 milhões e em boa parte dos lares eles são considerados membros da família, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por afeto, os seus donos procuram identificar lugares mais agradáveis onde sabem que os mesmos serão bem recebidos e os shoppings, como principais espaços de lazer, criaram tendências para que cães, gatos e outros animais domesticados possam passear livremente com suas famílias.

Mercado

O levantamento da Abrasce também revela o peso do comércio de pet no varejo de shoppings e aponta que em 41% deles há pet shops, sem contar as lojas com produtos mais específicos como banho e tosa, comida, equipamentos, acessórios e produtos veterinários.

Para o presidente da Abrasce, Glauco Humai, o Boletim Tendências, que será lançado semestralmente pela associação, é um estudo relevante por trazer um panorama geral da cadeia produtiva, possibilidades de novos negócios e os modelos de atuação nos shopping centers em diferentes setores do varejo.

“Nesta primeira edição, nos aprofundamos sobre como o segmento dos pets têm se tornado cada vez mais promissor no Brasil para os shoppings e como podemos aproveitar as oportunidades disponíveis com o advento do pet friendly.”

