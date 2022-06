Alelo entra no mercado de pet com solução que dá voz aos cachorros

Por Bússola

Quem nunca sonhou em conversar com seu pet? E se esse desejo se tornasse realidade? A Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, desenvolveu um aplicativo que conta com uma assistente virtual que humaniza e simula a consciência de pets, até mesmo o humor, de maneira divertida, além de auxiliar nos cuidados do dia a dia. Em uma versão beta, o Hubigode permite aos usuários cadastrem datas e horários de medicações e consultas com o veterinário, e também tirem dúvidas sobre saúde, comportamento, cuidados com o pelo e muito mais.

Hoje a população pet no Brasil é de quase 140 milhões, entre cães, gatos, aves e répteis, segundo o IBGE. Esse número cresceu muito nos últimos anos. Junto com isso, têm surgido demandas por novos produtos relacionados ao setor. De acordo com Márcio Alencar, diretor de Estratégia Digital, Marketing e Negócios da Alelo, a companhia faz pesquisas constantes sobre tendências comportamentais e novas tecnologias, além disso, sempre está em contato com os consumidores e, por isso, está conectada com as necessidades do mercado para oferecer as soluções mais inovadoras.

“Esperamos que no futuro esse produto possa agregar dentro de um portfólio de benefícios ou até mesmo serviços de valor agregado. Mas a ideia não é parar só em clientes portadores de cartões Alelo, e sim começar a explorar uma venda direta ao consumidor final, como já acontece com Pede Pronto e Veloe. Podemos construir uma plataforma com vários serviços para petlovers e oferecer mais recursos que colabore com os tutores nos cuidados com os pets”, afirma.

O Hubigode conta com o conteúdo licenciado do parceiro Tudo Sobre Cachorros, entregando aos usuários um acervo variado de informações sobre diversas raças, tornando a experiência natural e divertida. Dentro do aplicativo, nessa fase de testes, os usuários poderão cadastrar até dois cachorros, selecionando entre 45 raças mais populares no Brasil disponíveis e vira-lata e por meio da assistente virtual haverá uma simulação de chat com os pets. O usuário também conseguirá criar lembretes de higiene, passeio, alimentação e vacinas, tudo de forma personalizada. Os lembretes serão enviados pelos próprios bichinhos no app e respeitarão o humor de cada pet. Todas as informações ficam localizadas dentro de uma agenda de compromissos, para o acompanhamento diário.

“Por meio do nosso Laboratório de Inovação [LAB], resolvemos explorar um novo segmento no mercado de soluções B2C, idealizando uma experiência totalmente diferente das oferecidas hoje pelas nossas soluções. Por se tratar de uma versão beta, queremos testar de fato a aceitação do produto no mercado, com usuários reais e ir aprimorando de acordo com os retornos que recebermos. O objetivo do aplicativo é reunir informações importantes para facilitar os cuidados com o animal e gerar uma experiência inesquecível para os clientes”, comenta Alencar.

O aplicativo Hubigode é gratuito e está disponível nas lojas de aplicativos para IOS ou Android.

