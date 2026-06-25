Seu celular está te ouvindo? Entenda o papel dos Super Apps

Você comenta com alguém que está pensando em viajar e pouco tempo depois, começam a aparecer anúncios de hotéis, passagens aéreas e destinos turísticos. A situação é tão comum que muita gente acredita que o celular está "ouvindo" conversas o tempo todo.

Embora essa teoria seja popular, a explicação costuma estar na tecnologia e na análise comportamental. Por trás de aplicativos, redes sociais e plataformas digitais existe uma combinação de inteligência artificial, algoritmos e análise de dados que podem identificar padrões de comportamento e prever interesses com um nível de precisão maior.

Essa tecnologia está transformando os chamados Super Apps, plataformas que concentram benefícios, cashback, programas de fidelidade, pagamentos, compras e serviços em um único ambiente digital.

Mas afinal, como esses aplicativos conseguem entender o que interessa para cada usuário?

Como os algoritmos decifram as preferências

De acordo com Gitano Gama, CEO da Stations Cloud, a resposta está nos rastros digitais deixados durante a utilização da própria plataforma. Cada acesso ao aplicativo gera sinais que ajudam os algoritmos a compreender hábitos e preferências: horários de navegação, frequência de uso, categorias mais acessadas, benefícios resgatados, pesquisas realizadas, tempo gasto em determinadas funcionalidades e até a sequência de ações dentro do aplicativo ajudam a construir um retrato comportamental de cada consumidor.

Mas isso não significa que o aplicativo sempre acompanha tudo o que o usuário faz no celular:

“Imagine uma usuária chamada Maria, que passou a acessar frequentemente benefícios relacionados à mobilidade urbana, realizou compras em farmácias parceiras, pesquisou ofertas de viagens e começou a utilizar o aplicativo em horários associados a deslocamentos profissionais. A partir dessas informações, a IA pode concluir que Maria possui um perfil conectado a viagens e mobilidade. Então, o sistema começa priorizar cashback em combustíveis, descontos em hospedagens, programas de pontos, serviços para aeroportos ou benefícios relacionados a deslocamentos”, diz Gitano.

O impacto no mercado de seguros e personalização

A mesma lógica já é utilizada em diferentes setores e um dos exemplos mais conhecidos está no mercado de seguros, onde aplicativos e sistemas de telemetria conseguem analisar padrões de comportamento dos motoristas para personalizar seus produtos e benefícios.

“Os Super Apps de seguros são um ótimo exemplo, a inteligência artificial consegue analisar como o cliente interage com a plataforma, identificando quais benefícios são mais utilizados, quais categorias despertam mais interesse, com que frequência a pessoa acessa o aplicativo e até quais serviços costuma pesquisar. A partir dessas informações, o sistema consegue compreender necessidades, recomendar soluções mais aderentes ao perfil de cada usuário e oferecer benefícios que podem reduzir as chances de migração para concorrentes”, explica.

Mesmo que muitos ainda se perguntem se o celular está ouvindo conversas, a resposta costuma ser mais simples, os algoritmos estão aprendendo com os comportamentos que todos os dias são apresentados no ambiente digital.