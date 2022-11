Sem saúde mental, seu filho não vai passar no vestibular

A menos de duas semanas do Enem, um dos grandes desafios dos estudantes é lidar com a pressão e a ansiedade antes da prova. Para as educadoras Roberta e Taís Bento, do SOS Educação, os pais têm papel fundamental para ajudá-los com a questão.

Mãe e filha, elas são especialistas em neurociência cognitiva e na relação família-escola, e afirmam que é hora de os pais tirarem o foco do resultado e da capacidade de tirar uma boa nota. “Valorize o esforço de seu filho para chegar até aqui. Exalte a capacidade dele em se adaptar aos diferentes desafios e situações enfrentados ao longo do ano”, afirma Roberta.

Afinar o discurso é muito importante para que o jovem não se sinta ainda mais pressionado. “Frases como ‘Eu tenho certeza que você vai passar! Fica tranquilo! Você vai tirar uma ótima nota’ não ajudam nessa hora. Troque por ‘Eu tenho certeza de que você se esforçou o suficiente para chegar até aqui. Todo esse estudo fará diferença na sua vida”’, diz Taís.

Outra indicação é perguntar ao seu filho quais seriam as outras opções caso ele não consiga a nota necessária para entrar na faculdade / curso desejado. Para Roberta, apenas perguntar e ouvir é o suficiente, e tudo bem se não vierem respostas. “O importante não é ele decidir agora, mas sim que ele entenda que isso é uma possibilidade e que você, como pai/mãe, já aceita isso. Vai tirar um peso das costas dele e ajudá-lo a lidar com as frustrações.”

Baseadas na neurociência, as educadoras também explicam que, quando damos uma pausa nos estudos e dedicamos tempo para outra atividade, o cérebro entra em modo difuso. “Trabalha ‘sozinho’ na assimilação do que foi estudado”, afirma Taís. Por isso, é hora de parar um pouco e sair de casa. “Pode ser um passeio que proporcione contato com a natureza. Pode ser até uma ida ao supermercado. Essas vivências serão importantes para novas conexões que vão virar recursos para enriquecer as possibilidades de uma boa nota”.

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais do SOS Educação (Instagram, Youtube), Roberta e Taís são palestrantes, influenciadoras digitais e autoras do livro “Socorro, Meu Filho não Estuda!”. Elas auxiliam famílias, professores e gestores escolares para que consigam melhorar o envolvimento dos jovens e crianças com os estudos, a partir de pequenos ajustes na rotina dentro de casa e na sala de aula.

