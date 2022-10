Alicerce Educação lança projeto para apoiar 40 mil crianças e jovens no Brasil

Aliada à comemoração do Mês das Crianças, o Alicerce Educação convida empresas e investidores a apoiarem o movimento Base que Transforma, projeto com a missão de levar ensino básico de qualidade para 40 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, ao promover a implementação de 1.000 polos educacionais em todo país. Com um investimento de R$ 2.112 é possível oferecer uma bolsa de estudos a uma criança, com lanche incluído, pelo período de seis meses, e fazer a diferença ao presenteá-la com uma oportunidade para a vida toda nesta data simbólica.

De acordo com a última avaliação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) feita em 2021, o número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou 171% durante a pandemia. Ao todo, 244 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos não estavam matriculados no segundo trimestre de 2021, cerca de 154 mil a mais que em 2019. Além da evasão escolar, a distorção idade-série expressa o resultado das muitas reprovações, de abandonos escolares e de novas tentativas de permanência sem sucesso, num ciclo que se retroalimenta.

Diante desse cenário, Reginaldo Lima, Diretor de Articulação Comunitária Nacional no Alicerce Educação e Co-fundador do G10 Favelas, acredita que oferecer acesso gratuito a um ensino de qualidade é uma das melhores formas de presentear uma criança, na perspectiva de que os frutos dessa oportunidade não se limitam apenas ao momento atual, mas reverberam por toda a sua vida.

“Em um país com profundas desigualdades sociais, apenas a educação é capaz de virar esse jogo. É comum, em datas como o Dia das Crianças, as pessoas e as empresas participarem de ações sociais e se mobilizarem para atender os mais vulneráveis. Defendemos que o melhor presente para uma criança é o acesso a um ensino de qualidade. Dentro da sala de aula ela brinca e ainda constrói o seu projeto de vida individual e seus sonhos para o futuro”, afirma Reginaldo Lima, diretor de Articulação Comunitária Nacional no Alicerce Educação e cofundador do G10 Favelas.

A solução desenvolvida pelo Alicerce Educação oferece aulas a crianças e jovens, cinco vezes na semana e incluem lanche. No polo são trabalhadas as disciplinas de leitura, escrita, matemática, inglês e temáticas contemporâneas, permeadas por atividades de apoio socioemocional que atuam como ferramentas para impulsionar seus Projetos de Vida, onde os alunos são estimulados a serem os protagonistas da sua história. Com ciclos de aprendizagem que ocorrem de dois em dois meses, o projeto permite que os alunos recuperem a defasagem escolar, adquiram novos conhecimentos e construam seus Projetos de Vida com eficiência.

