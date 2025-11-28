Segurança do trabalhador não é prioridade – é valor

Por Fernando Nogueira*

Quando falamos em segurança no ambiente industrial, muitas vezes o olhar recai apenas sobre as práticas de prevenção de acidentes no chão de fábrica.

No entanto, a segurança é muito mais do que um protocolo, envolve cultura organizacional, comportamento coletivo e inovação tecnológica.

Em um contexto em que a automação avança, os riscos se transformam e a busca por produtividade é constante, as empresas que se destacam são aquelas que entendem que cuidar das pessoas é parte da inovação.

A verdadeira Indústria 5.0 talvez não esteja apenas nas máquinas inteligentes, mas na forma como cultivamos ambientes mais humanos, seguros, seguros e sustentáveis.

O conceito de EHS

O conceito de EHS - Environmental, Health and Safety (Meio Ambiente, Saúde e Segurança) vem ganhando força justamente por integrar o cuidado com as pessoas, o ambiente e o negócio em uma mesma lógica de responsabilidade.

Mais do que evitar acidentes, trata-se de construir ambientes seguros, saudáveis e conscientes, onde cada colaborador entende que a segurança não é apenas individual, mas coletiva.

No setor industrial, temos o desafio constante de unir produtividade e proteção. Por isso, iniciativas que transformam o olhar sobre segurança são tão valiosas.

Um exemplo pessoal é o programa AGSAFE, da AGCO, que consolidou uma jornada de transformação cultural na companhia.

A meta é alcançar uma cultura de interdependência, em que cada pessoa se sente responsável por si, pelo outro e permite ser cuidada.

Essa transformação não se impõe

Essa transformação não se impõe, se constrói. O caminho passa por lideranças preparadas, autonomia dos colaboradores e inovação constante.

Pequenas rotinas em que líderes dedicam minutos diários para discutir temas de segurança e bem-estar, são exemplos simples e eficazes de como o diálogo cotidiano molda atitudes.

Outro passo importante é reconhecer que a segurança vai além das fábricas.

Ela está na ergonomia de um escritório, na condução de um veículo a serviço da empresa ou no desenvolvimento de um novo produto. O avanço tecnológico tem um papel essencial nessa jornada.

Ferramentas como o Velocity, que usa inteligência artificial para avaliar posturas e riscos ergonômicos, mostram que inovação e cuidado podem andar juntos.

Robôs de solda, inspeções com drones e sistemas de teste automatizados eliminam a exposição humana a riscos e reforçam que tecnologia também salva vidas.

O ponto mais transformador

No entanto, o ponto mais transformador é o humano.

Conversar sobre segurança é, no fundo, conversar sobre comportamento, disciplina e empatia.

É compreender que o “acidente zero” é um reflexo da maturidade de uma cultura que aprende, se adapta e se importa.

Em um mundo cada vez mais automatizado, o verdadeiro diferencial não está apenas nas máquinas inteligentes, mas nas pessoas conscientes.

E talvez o maior sinal de evolução organizacional não seja a tecnologia que adotamos, mas o cuidado com que protegemos quem a opera.

*Fernando Nogueira é vice-presidente de Operações de Manufatura AGCO América do Sul.