Entenda o que é e para que serve a cultura organizacional

Por Vitor Soares, do Na Prática

É cada vez mais comum que as empresas, de todos os setores, invistam na construção de uma cultura organizacional. Mas você sabe por que essa prática passou a importar tanto aos grandes e aos pequenos negócios?

Neste artigo do Na Prática, você vai descobrir tudo que importa a respeito do tema e como esse conhecimento pode te ajudar ao longo da sua carreira. Você vai ler:

O que é cultura organizacional

Por que cultura organizacional importa?

Como identificar a cultura organizacional de uma empresa?

O que é cultura organizacional?

Em linhas gerais, a cultura organizacional é um conjunto de características que demonstram os valores, as crenças e a missão de uma empresa.

Quando falamos em cultura nas organizações, portanto, estamos nos referindo à forma como ela se apresenta no dia a dia e como ela pauta o comportamento das pessoas.

Quem funda a organizacão, ou quem a lidera, tem a capacidade de unir pessoas no entorno dessa cultura.

Afinal, lembre-se: empresas são pessoas e a forma como essas pessoas vivem a empresa dá o tom daquilo que a empresa é.

Por que a cultura organizacional importa?

Como dissemos anteriormente, a cultura organizacional é o que define a “cara” de uma empresa. Por isso, é determinante que essa identidade seja muito bem definida porque, no mundo atual, os consumidores se importam muito mais com as motivações.

Se uma empresa deixa de cumprir regras ambientais, por exemplo, ou se permite assédio sexual sem investigar, ela terá a sua imagem manchada e, por consequência, perderá autoridade e negócios.

A cultura, portanto, é a primeira estratégia de marketing de qualquer negócio porque mostra as intenções por detrás dos seus donos e deus funcionários.

Nesse sentido, é preponderante definir uma cultura e, mais do que isso, adequar-se ao mundo atual, às discussões atuais e aos valores da sociedade.

Aqui no Na Prática, nós publicamos um conteúdo que explica um pouco disso com o exemplo da cervejaria Ambev (uma das maiores do mundo). Lá, a construção dos valores da empresa é determinante em qualquer estratégia e procedimento interno.

Pesquisa diz que culturas fortes melhoram resultados

Outro ponto importante nessa análise diz respeito a resultados. Uma pesquisa da McKinsey, empresa especializada em carreira e mercado de trabalho, mostra que as empresas com melhores culturas têm um retorno 60% maior em lucros do que as medianas e 200% maior do que as inferiores.

O estudo analisou uma base de dados com mil organizações e com 3 milhões de indivíduos e teve como base seu Índice de Saúde Organizacional.

Importância para os colaboradores

Além disso tudo, vale dizer que a definição de uma cultura organizacional é importante para os funcionários, também, que podem entender, de antemão, se a organização atende às suas expectativas e crenças.

Existem pelo menos 3 perguntas que você pode se fazer antes de assinar um contrato com uma empresa que não faz sentido. E, além dessas perguntas, você pode fazer testes para entender melhor a sua personalidade e as suas próprias motivações.

Como identificar a cultura de uma empresa?

Se você vai entrar em uma empresa nova, ou pensa em entrar, pode ser importante e necessário que você entenda a cultura organizacional do espaço.

Para isso, existem alguns passos detalhados que podem ser seguidos para descobrir a cultura organizacional. Clique aqui se quiser ler o conteúdo completo, mas confira os passos necessários na lista a seguir:

#Investir no autoconhecimento

O primeiro passo para entender a cultura de qualquer empresa é conhecer a si mesmo. Sem isso fica difícil comparar os padrões das organizações com os nosso próprios.

Entender os próprios objetivos, o que te move e as ações que pretende realizar profissionalmente podem ser essenciais para descobrir se a empresa combina ou não com você.

Fazer testes vocacionais também podem ajudar nesse processo e ler sobre o assunto também. Estudar, os outros e a si próprio, são o melhor caminho.

#Vasculhar os sites da instituição

Em geral, as empresas possuem sites oficiais e descrições detalhadas sobre missão, visão e valores. Nesses conteúdos, é possível analisar se a cultura organizacional das empresa e seus objetivos se relacionam com os seus.

Às vezes, empresas do mesmo setor possuem culturas diferentes e objetivos diferentes. Vale analisar e tentar compreender se elas fazem sentido para a sua realidade.

#Prestar atenção no que falam sobre a empresa nas redes sociais

Ainda que seja preciso ter cuidado com fake news, é importante acompanhar as redes sociais e o que as pessoas falam por lá.

Nesse caminho, é possível entender se a empresas corrobora com boas ou más condutas, como ela lida com crises institucionais e como ela de fato interage com o seus objetivos.

Portanto, fique atento a fóruns, páginas especializadas, hash tags temáticas e influenciadores de confiança. Vale olhar sites jornalísticos, também, e analisar histórias sobre a empresa em questão.

O LinkedIn pode ser uma ótima fonte de informações. Sabe usar a rede? Clique aqui e aprenda mais obre como utilizar o site.

#Questionar os propósitos da empresa durante a entrevista

O processo seletivo pode ser um bom momento para entender mais sobre a cultura de uma empresa. Por isso, aproveite o momento com recrutadores e gestores de vagas para questionar tudo que te interessa e que ainda está pouco claro sobre a organização.

Vale realizar isso após realizar a pesquisa destacada nos passos anteriores. Assim, suas questões serão mais assertivas e direcionadas. Pode ser uma ótima oportunidade para demonstrar que você é curioso e está preparado para a vaga.

#Conversar com funcionários que já estão na organização

Antes de entrar em uma empresa ou até antes de participar de um processo seletivo, vale ir atrás de pessoas que já trabalham em empresas que te interessam. Assim, é possível compreender mais sobre o trabalho que te interessa e sobre a cultura organizacional de diversas empresas.

Existem algumas regras que podem ser úteis para realizar entrevistas informacionais com pessoas de dentro das empresas. Acesse aqui este guia e aprenda como fazer.

"Entenda o que é cultura organizacional (e porque ela importa tanto)" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

