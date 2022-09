Sara Crosman: Oi assume compromisso com futuros sustentáveis

Os últimos anos nos mostraram como é necessário e urgente o envolvimento direto das empresas na busca por solução para problemas coletivos e complexos. Este movimento está refletido no crescimento da agenda ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança), trazendo para primeiro plano os compromissos das organizações com o desenvolvimento da sociedade. Há 20 anos, a Oi deu um grande passo nessa direção, com a criação do Oi Futuro, instituto responsável pelo investimento social privado da companhia e dedicado ao impacto social por meio da inovação e da criatividade.

O instituto tem um peso importante nos resultados da agenda ESG da Oi, retratados no Relatório de Sustentabilidade da companhia, lançado esta semana. Além de mensurar e avaliar o que já fizemos no último ano, estamos interessados em pavimentar novos futuros a partir daqui. A publicação desse documento representa não apenas um balanço do passado e das lições aprendidas, como também uma renovação de compromissos sociais, ambientais e de governança que impulsionam a construção da nova Oi.

Como signatária do Pacto Global, a Oi está comprometida a contribuir com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), um plano de ação ambicioso que reúne países, empresas e organizações na promoção do desenvolvimento sustentável. Esse plano é organizado em torno de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (os ODSs), desdobrados em 169 metas universais. Consistentemente, o Oi Futuro vem contribuindo para cinco ODSs prioritários: a Educação de Qualidade (ODS 4), a Igualdade de Gênero (ODS 5), o Trabalho Decente e o Crescimento Econômico (ODS 8), a Redução das Desigualdades (ODS 10) e as Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17).

Com o NAVE (Núcleo Avançado em Educação), nosso principal programa de educação há 16 anos, promovemos o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Além do impacto direto em cerca de mil alunos nas duas escolas do programa, no Rio e em Recife, o programa influencia a política pública de educação para evolução do Ensino Médio brasileiro — etapa da Educação Básica com maiores índices de evasão escolar. Por meio do Nave, temos também ajudado a formar educadores de redes públicas de todo o Brasil para ampliação do seu domínio digital.

O Nave é um catalisador de impacto que promove ainda a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho. No ano passado, lançamos a terceira edição do Geração Nave, programa de talentos exclusivo para jovens formados nas escolas do programa. Com essa última edição, totalizamos 48 residentes digitais contratados pela Oi em áreas estratégicas da inovação do negócio.

Mas nossa visão de educação vai além. Mesmo nas iniciativas da área da Cultura, outra frente de atuação do Oi Futuro, ofereceremos oportunidades contínuas de aprendizagem ao longo da vida para todos os nossos públicos, que incluem artistas, museólogos, produtores culturais e empreendedores sociais. Em 2022, por exemplo, o programa ASA (Arte Sônica Amplificada) capacitou 450 mulheres da cadeia produtiva do som e da música, contribuindo para ampliar a representatividade feminina nesse mercado, predominantemente masculino.

Outras iniciativas que endereçaram o desenvolvimento de oportunidades para mulheres foram o projeto “Mentorias Oi Futuros para Mulheres”, que apoiou empreendedoras de todas as regiões brasileiras com sessões online de coaching, e o “Festival Manas”, que recebeu apoio do Oi Futuro para impulsionar a cena cultural feminina na Região Amazônica.

Responsável por 2,5% do PIB brasileiro, a economia criativa é central também na estratégia de atuação do Oi Futuro, com um conjunto de ações de fomento e formação voltadas para o setor e seus profissionais. Acreditamos na vocação da arte e da cultura para o desenvolvimento humano e para a construção de novos caminhos para a sociedade.

Por fim, acreditamos que desafios multidimensionais e complexos só podem ser enfrentados de verdade com a colaboração estreita entre pessoas, organizações e redes. Em todas as nossas ações, construímos alianças que nos permitem implementar ações com potencial de impacto e escala. Seja com o Poder Público, com parceiros privados, com líderes criativos ou com atores sociais, estamos sempre investindo nossos esforços em nutrir parcerias e novas conexões com organizações que compartilham dos nossos propósitos.

Quando revemos nossas estratégias e iniciativas pelo espelho do Relatório de Sustentabilidade, percebemos que uma longa jornada já foi trilhada, mas também sentimos que ainda há muito trabalho a fazer. Como disse o escritor Eduardo Galeano, a utopia de um mundo melhor é uma linha do horizonte que continuamente se afasta à medida que caminhamos em direção a ela. Por mais que avancemos, sempre haverá motivos para continuarmos. Seguiremos caminhando, em boa companhia, sem tirar os olhos do nosso grande propósito: construir novos futuros para todos e todas.

*Sara Crosman é presidente do instituto Oi Futuro

