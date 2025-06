Feriado de São João em 2025: veja cidades que terão folga no dia 24 de junho

O Dia de São João, comemorado em 24 de junho, será feriado em algumas cidades e estados do Brasil, principalmente no Nordeste.

Entre as capitais com feriado confirmado estão Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Salvador (BA), Recife (PE) e Maceió (AL). Cidades tradicionais nas celebrações juninas, como Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), também terão folga nesta data.

Fora do Nordeste, Niterói (RJ) concederá feriado em 24 de junho, pois São João é padroeiro local.

O feriado de São João não é nacional, mas estadual ou municipal, vigente onde a tradição das festas juninas possui maior relevância cultural.

Outros feriados e pontos facultativos em junho

Em junho, outras datas importantes incluem o Corpus Christi, no dia 19, ponto facultativo nacional.

Também são celebrados feriados relacionados a santos populares, como Santo Antônio (13 de junho) e São Pedro (29 de junho) em algumas cidades do país.

Quem foi São João?

São João, conhecido como São João Batista, foi profeta e pregador do século I, primo de Jesus Cristo. É reconhecido por batizar Jesus no rio Jordão e por sua mensagem de arrependimento e preparação para a vinda do Messias.

Sua morte ocorreu por decapitação, ordenada por Herodes Antipas. A festa em 24 de junho marca a tradição das comemorações juninas no Brasil.