Saiba qual programa ideal para sua startup e como se destacar na inscrição

A aceleração é fundamental para o desenvolvimento de empresas inovadoras. É nesse momento que os empreendedores entram em contato com pessoas que já têm experiência na área. Pensando nisso, o InovAtiva Brasil abre a cada semestre até 380 vagas para impulsionar o crescimento de startups de inovação brasileiras. E o InovAtiva de Impacto Social, também adotará dois ciclos anuais, com 40 vagas para negócios inovadores que estejam inseridos em um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os programas de aceleração são completamente gratuitos e enriquecem os empreendedores com conhecimento, mentorias e treinamentos. Além dos eventos que promovem conexão e a oportunidade de apresentar suas ideias a investidores. As inscrições para ambos estão abertas até dia 10 de março pelo site.

Todas essas oportunidades configuram uma competição acirrada para participar. No ciclo 2021.1 do InovAtiva Brasil, 632 inscrições foram finalizadas, e 386 aprovadas. Já no ciclo 2021.2, foram selecionadas 314 das 428 inscritas. Para o InovAtiva de Impacto Socioambiental, 251 inscrições foram submetidas e 80 aprovadas.

A equipe de avaliação tem a responsabilidade de identificar os negócios que realmente fazem sentido para o processo de aceleração de acordo com o edital. Sendo assim, o primeiro conselho de Natália Bertussi, coordenadora nacional de startups no Sebrae e parte da equipe de avaliadores do InovAtiva é ler o regulamento.

“É muito comum vermos empreendedores se inscreverem nos programas do InovAtiva, mas a solução ou o estágio de maturidade da empresa não é a indicada na chamada de abertura”, diz.

O processo de inscrição pede, pelo preenchimento de um cadastro, uma lista de perguntas, um vídeo de apresentação e o pitch deck — uma exposição em slides que demonstre a ideia, o público-alvo, números, validação, entre outras informações importantes.

O InovAtiva Brasil e o InovAtiva de Impacto Socioambiental são para empresas em fase de tração e operação. “Recebemos muitas inscrições de negócios ainda não validados no mercado. Esses programas não são para eles, porque as mentorias e conteúdos estão vários passos na frente. Primeiro, precisamos saber se a solução tem aderência do público”, diz Natália.

Para essas startups, o programa certo é o Ideiaz Powered by InovAtiva, focado em negócios em fase de ideação. Segundo Natália, muitas empresas simulam situações que ainda não se encontram e o programa existe para ajudar as startups a crescer.

Alguns empreendedores pensam que é uma vantagem declarar que não existem concorrentes para a empresa. “Pode até não existir um concorrente direto, mas é impossível não ter ninguém. Isso só mostra que ele não conhece o mercado em que está inserido”, afirma a coordenadora.

Os vídeos de apresentação também merecem atenção dos empreendedores. Assim como a experiência dos avaliadores conta no processo para selecionar um negócio para o programa. Cada solução é analisada por três especialistas diferentes que dão notas para cada um dos parâmetros indicados. No entanto, Bertussi afirma que as notas não são tudo.

“Às vezes um empreendimento tem notas altas em todos os quesitos, mas vemos que o conjunto da obra não faz sentido. Ou pode ser uma ideia que já existe ou baseado no nosso feeling de mercado, sabemos que não vai crescer. Neste último caso, a inscrição é enviada a um comitê especial que tomará a decisão final”, diz Natália.

Por isso, é preciso que o empreendedor se atente aos pontos na hora de fazer a inscrição para não cometer erros que podem ser prejudiciais para que o negócio não seja aprovado.

