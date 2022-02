Quem é a foodtech que atraiu Sabrina Sato como sócia e R$ 2,5 milhões

É difícil encontrar as latinhas de One More – bebida funcional gaseificada sem açúcar e com poucas calorias – nos supermercados de fora de São Paulo. Só que isso deverá mudar: a empresa já planeja uma expansão em dez estados brasileiros, que serão somados aos 2 mil pontos de venda cearenses, maranhense e paulistas que estão no portfólio. E, para marcar essa nova etapa (e a captação de 2,5 milhões de reais), a startup anunciou Sabrina Sato como sócia e embaixadora.

Foram necessários três anos de desenvolvimento do produto, definição do modelo de negócio e até testes de viabilidade antes de a One More ganhar vida. Essa ideia veio dos irmãos gêmeos Arthur e Victor Guimil, ambos vindos do mercado financeiro, que se juntaram ao administrador de empresas Felipe Paz, que tinha experiência nos mercados fitness e de suplementação. E, desde que se tornou operacional, em 2017, já recebeu mais de 6 milhões de reais em investimentos.

“Fundamos a One More para transformar o segmento de bebidas gaseificadas no Brasil e, para isso, criamos uma nova categoria: Balance Drink. Hoje, estamos presente em praticamente toda a rotina do brasileiro. Trabalho, esporte e lazer. E a parceria com a Sabrina, em conjunto com o novo aporte de recursos, nos coloca em outro patamar de empresa e de atuação. Os anos de 2022 e 2023 serão transformadores para nós”, afirma Arthur Guimil, cofundador e CEO da startup.

Todo o investimento da empresa será focado em contratações; marketing; desenvolvimento de um segundo sabor – atualmente, a única opção é cranberry –; ampliação do clube de assinaturas; além de a criação do e-commerce próprio. Nesta etapa de expansão, a One More prevê pontos de venda em academias, atacados, casas noturnas, empórios, farmácias e mercados, que atuarão ao lado dos grandes varejistas e parceiros, como Americanas, Pão de Açúcar e Raia Drogasil.

É neste cenário que Sabrina Sato entra como fator de aceleração para os futuros planos da marca: a apresentadora e influenciadora tem 54 milhões de seguidores nas redes sociais, o que faz dela uma peça-chave na estratégia de potencializar a popularidade da One More. E as funções da nova sócia e embaixadora irão além da exposição na mídia, já que ela também atuará nos negócios da foodtech, permitindo novas conexões, atraindo influenciadores e abrindo canais de venda.

Nos cinco anos desde que chegou ao mercado, a startup teve quatro rodadas de investimento – com a primeira em 2017 – e atraiu nomes como Ariovaldo Gondim (Fragon Distribuidora); Carlos Barros e Firmino Freitas (Darwin Seguros); Eduardo Mansi e Felipe Zaghen (DUO); Rodrigo Almeida (Barral M Jorge & Associates); e Tiago Ritter (W3Haus). Segundo a One More, o faturamento vem dobrando há três anos e deve crescer até quatro vezes em 2022, mas não revelou os números.

