Bússola

Um conteúdo Bússola

Como 'accountability' ajuda a combater a rotatividade alta nas empresas

O turnover elevado não é só sobre salário. Entenda como a responsabilidade e a cultura organizacional são chaves para a retenção de talentos.

Baixa retenção não é apenas uma questão conjuntural (Anchalee Phanmaha/Getty Images)

Baixa retenção não é apenas uma questão conjuntural (Anchalee Phanmaha/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10h00.

Por Karen Fontana, CCSO da FutureBrand São Paulo*

Há um paradoxo notável no mercado de trabalho brasileiro: apesar da queda na taxa de desemprego, a rotatividade dentro das empresas já ultrapassa os 52% ao ano, conforme dados do Ministério do Trabalho e do Emprego. Essa contradição revela um descompasso entre as práticas de contratação e a experiência real de trabalho que é oferecida.

Essa baixa retenção não é apenas uma questão conjuntural, mas estrutural, que evidencia falhas em três processos primordiais: de integração cultural, clareza de propósito e liderança inspiradora.

Quando as empresas aceleram contratações sem garantir uma estrutura de acolhimento e desenvolvimento, gera ciclos curtos, frustração e perda de talento. O problema, portanto, não está no volume de admissões, mas sim na qualidade da jornada após o ingresso.

Hoje, embora o salário continue sendo importante, ele perdeu o protagonismo, e outros fatores tomaram a frente para impulsionar a rotatividade. O primeiro deles é a qualidade da liderança, seguido pelo vínculo emocional com o trabalho e a coerência cultural.

Outro fator relevante é a conexão entre o engajamento e o propósito declarado, já que a ausência de significado no trabalho leva à queda no interesse, na performance e, consequentemente, aumenta a rotatividade.

A accountability é caminho para diminuir o turnover?

O conceito de accountability, baseado em transparência, responsabilidade e autonomia, pode realmente reduzir o turnover. Culturas que distribuem responsabilidade com suporte e autonomia têm 35% mais chances de manter a performance no longo prazo, é o que revela dados da McKinsey, de 2024.

Na prática, isso exige papéis bem definidos, feedbacks construtivos frequentes, delegação com acompanhamento real, e metas conectadas à performance, mas também aos valores organizacionais.

É fundamental entender que a accountability sem estrutura torna-se apenas cobrança. Porém, quando bem aplicada, promove engajamento, protagonismo e retenção.

O papel da liderança na cultura de responsabilidade

E é possível promover responsabilidade sem sobrecarregar, desde que resultado e empatia caminhem juntos. O ponto mais sensível para isso está na forma como tratamos o erro. Líderes que agem como facilitadores, e não como fiscais, criam ambientes nos quais o erro é visto como parte do aprendizado.

Isso tanto aumenta o senso de responsabilidade, o famoso "ownership", quanto melhora o engajamento em até 70%, segundo a Gallup (2025).

Para aumentar o número de profissionais mais responsáveis, é essencial três mudanças de mentalidade e gestão: sair da lógica de comando e controle para construir ambientes de confiança, substituir a competição interna por colaboração e interdependência,e, por fim, declarar metas atreladas ao propósito da organização..

Líderes que comunicam bem seus objetivos aumentam em até 31% a produtividade, destaca levantamento da HBR, de 2022.

Gestão humanizada como estratégia de retenção

Definitivamente, o modelo de gestão tradicional, centralizador e pouco participativo, é um grande obstáculo para a permanência dos talentos. Ele reduz o engajamento, afasta profissionais que buscam mais autonomia e, consequentemente, desacelera a inovação.

Se a gestão precisa ser mais horizontal, o RH precisa sair da lógica operacional e assumir um papel estratégico no desenho de ambientes que integrem cultura, desempenho, aprendizagem e bem-estar. Isso exige sistemas de gestão que combinem metas claras com autonomia de execução.

Em última instância, trata-se de construir uma nova cultura de confiança, em que líderes inspiram, times se sentem parte do propósito e o aprendizado contínuo guia as decisões.

Organizações que conseguirem equilibrar resultados e humanização sairão à frente, não apenas por reterem seus melhores talentos, mas por transformarem o trabalho em um espaço genuíno de desenvolvimento e inovação. O futuro das empresas que prosperam será, cada vez mais, o futuro das pessoas que crescem dentro delas.

*Karen Fontana atua na FutureBrand São Paulo desde 2009. Hoje é sócia, parte do comitê executivo, e é embaixadora global de diversidade, equidade e inclusão. É TEDx speaker e já palestrou em eventos nacionais, como RD Summit e Hacktown, também é professora convidada em universidades como Senac e Insper.

 

Acompanhe tudo sobre:Recursos humanos (RH)Rotatividade

Mais de Bússola

O que é o ‘fluxo de caixa indireto’ e por que as PMEs precisam entendê-lo?

8 em cada 10 colaboradores querem IA mais inteligente, diz pesquisa

Vencer a exaustão é uma questão de fazer mais ou fazer diferente?

Plataforma de ingressos aposta em moda para ganhar reconhecimento 

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Prédio corporativo da Berrini vira residencial chique com aluguel de R$ 11 mil

Apresentado por ISG, ICE E IN

Liderança estudantil

Mundo

Plano de paz mediado pelos EUA trava em Donetsk e usina de Zaporíjia

Esporte

Ingressos para a Copa do Mundo 2026 podem chegar a quase R$ 50 mil