Bússola

Um conteúdo Bússola

5 tendências de RH que mostram que neurodivergência também é diversidade

Entenda como, em 2026, times de recursos humanos precisarão entender como incluir a neurodivergência no mapa das suas automações

Neurodivergências como autismo e TDAH são variáveis que a IA ainda não está ajustada para rastrear. É papel do RH incluí-las (Maskot/Getty Images)

Neurodivergências como autismo e TDAH são variáveis que a IA ainda não está ajustada para rastrear. É papel do RH incluí-las (Maskot/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15h00.

Por Marcelo Vitoriano*

À medida que 2026 se aproxima, uma constatação ganha força entre líderes de RH: os modelos tradicionais de gestão de pessoas não dão mais conta da complexidade do trabalho contemporâneo.

A aceleração da inteligência artificial, o avanço do people analytics, o fortalecimento da contratação baseada em habilidades e a personalização da jornada do colaborador estão redefinindo o que significa atrair, desenvolver e reter talentos. No entanto, há um eixo que atravessa todas essas transformações e que se torna impossível de ignorar.

O futuro do trabalho será plural em cognição. Se as empresas desejam competir em ambientes altamente dinâmicos, precisam reconhecer que diferentes formas de pensar, sentir, aprender e processar informações não são exceções a serem administradas, mas elementos constitutivos da inovação.

Nesse contexto, a neurodivergência deixa de ser apenas uma pauta de inclusão e passa a ocupar um lugar central nos frameworks de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) e ESG, especialmente no componente Social e na Governança, onde responsabilidade se converte em prestação de contas.

1. People Analytics e IA: quando os dados começam a enxergar as pessoas como elas são

As principais tendências de RH para 2026 mostram que o RH deixa de atuar de maneira reativa e passa a operar em campo antecipatório, apoiado por modelos preditivos, inteligência artificial aplicada à gestão e dados em tempo real.

Nesse ambiente, tratar a neurodivergência como variável estratégica não é apenas uma decisão ética, mas de precisão operacional. Ao reconhecer padrões cognitivos distintos, a análise deixa de buscar um perfil ideal de talento e passa a entender que o que realmente sustenta uma cultura de alta performance é a complementaridade entre mentes.

A neurodiversidade, quando incorporada aos indicadores de DEI e aos relatórios ESG, deixa de ser tratada como exceção e passa a ser referência de desenho organizacional, cultura e tomada de decisão.

2. Contratação baseada em habilidades: a libertação dos velhos modelos

A ascensão da contratação baseada em habilidades simboliza a ruptura definitiva com a lógica de recrutamento centrada em diplomas, linearidade de carreira e compatibilidade com padrões comportamentais normativos.

Ao priorizar competências reais, as empresas abrem espaço para talentos neurodivergentes que, muitas vezes, apresentam justamente as capacidades críticas para o futuro do trabalho: alta acuracidade, hiperfoco, raciocínio lógico, resolução complexa de problemas e pensamento analítico.

Essa abordagem, quando integrada à governança ESG, amplia a noção de inclusão. Não se trata apenas de contratar de forma diversa, mas de garantir permanência estruturada, desenvolvimento equitativo e reconhecimento institucional.

3. Employee Experience personalizada: pertencimento como estratégia

A personalização da experiência do colaborador deixa de ser tendência e se torna infraestrutural. Compreender a pessoa em sua mecânica cognitiva, sensorial e emocional torna-se não apenas diferencial, mas critério de saúde organizacional.

Ambientes previsíveis, estímulos moderados, comunicação clara e liderança treinada compõem práticas que, embora fundamentais para profissionais neurodivergentes, elevam a qualidade da experiência de todos.

Ao integrar esse movimento aos princípios de DEI e aos indicadores ESG, o pertencimento deixa de ser gesto humanizado e se torna métrica de sustentabilidade cultural e competitiva.

4. Bem-estar e humanização: a nova métrica de produtividade

A missão do RH em 2026 é equilibrar tecnologia com humanidade. Bem-estar deixa de ser apêndice e se converte em métrica de performance, retenção e longevidade organizacional.

A neurodivergência evidencia que ansiedade, sobrecarga sensorial e ruído cognitivo não são falhas individuais, mas falhas de design. Empresas que estruturam rotinas, organizam estímulos, oferecem previsibilidade e suportes de gestão mitigam riscos e ampliam desempenho.

Ao incluir indicadores de saúde cognitiva e inclusão no ESG, a empresa demonstra maturidade, continuidade e governança, afastando-se de modelos de inclusão episódica e aproximando-se de sistemas permanentes de cuidado estratégico.

5. Ética algorítmica: o risco invisível para a diversidade cognitiva

A crescente utilização de inteligência artificial em triagem, avaliação de performance e recomendação de talentos cria um desafio urgente.

Algoritmos treinados sobre padrões normativos podem excluir perfis neurodivergentes por parâmetros como contato visual, linguagem direta, comunicação literal ou respostas não alinhadas a modelos convencionais de entrevista.

O componente de Governança em ESG exige que a IA seja construída para reconhecer diferenças, e não para normalizá-las. Sem esse cuidado, a tecnologia se transforma em filtro silencioso, e não em ponte.

Em mercados voláteis, a inovação nasce da pluralidade, não da uniformização. A inteligência se manifesta em múltiplas formas, e organizações que aprendem a acolher e desenvolver essa diversidade cognitiva ampliam criatividade, estabilidade, velocidade de resposta e capacidade de adaptação.

A neurodivergência não é capítulo isolado de inclusão, mas resposta estratégica às exigências do século XXI. Ao integrá-la às agendas de DEI e aos mecanismos de governança ESG, as empresas deixam de ser espectadoras da transformação e se tornam protagonistas.

Quem se adianta agora não estará preparado apenas para 2026, mas para o futuro do trabalho em sua complexidade real.

*Marcelo Vitoriano é CEO da Specialisterne Brasil.

Acompanhe tudo sobre:neurodivergênciaRecursos humanos (RH)Inteligência artificial

Mais de Bússola

Como o turismo do Rio de Janeiro está se preparando para o Natal?

‘Rust-out’: o enferrujamento que se espalha pelas empresas sem automação

Bússola & Cia: e-commerce deve faturar R$ 26,82 bi no Natal de 2025

Bússola Vozes: a democracia passa pelo voto das mulheres

Mais na Exame

Inteligência Artificial

OpenAI pagará licenciamento de conteúdo da Disney apenas com oferta de ações

Future of Money

Venda de bitcoin por grandes investidores está 'próxima da saturação', diz empresa

Esporte

Fifa anuncia premiação recorde para Copa do Mundo 2026; veja os valores

Carreira

Por que é tão difícil para a Geração Z no início da carreira — e não é só culpa da economia