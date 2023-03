Rio de Janeiro tem novo centro de pesquisas sobre clima e meio ambiente

A Universidade de Columbia e a Prefeitura do Rio de Janeiro lançaram, nesta terça-feira, o Climate Hub - Rio. O local funcionará como um centro de pesquisas nas área de clima e meio ambiente e oferecerá bolsas de estudos para pesquisadores brasileiros desenvolverem projetos no Brasil e nos Estados Unidos.

Um evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, reuniu o embaixador e assessor especial da presidência, Celso Amorim, com representantes da universidade americana, sociedade civil e empresas privadas. “Meio ambiente e clima são hoje temas centrais no governo. Eles estão na centralidade das relações internacionais que estamos retomando”, afirma o chanceler.

A Secretária nacional de mudanças climáticas do Ministério de Minas e Energia, Ana Toni, destacou algumas medidas com foco no clima e meio ambiente, como, por exemplo, a criação da secretaria e de metas de combate ao desmatamento. “A transição justa passa por todas as populações e comunidades no país. Elas têm que ser o centro das nossas medidas climáticas”, diz.

Para o diretor da Columbia Global Centers Thomas Trebat, o Climate Hub nasce no lugar certo e no momento certo. “O Brasil tem uma forte tradição de pesquisa e ciência sobre mudanças climáticas. Hoje, o país está em um momento crucial, despontando como um agente importante no combate à emergência climática, declara.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, destacou a parceria de uma década com a Universidade e falou sobre o seu desejo de tornar o município uma referência no assunto. “Acho que o Rio tem uma vocação natural de ser uma cidade referência no enfrentamento da questão das mudanças climáticas. A cidade tem uma geografia que apresenta boa parte dos desafios das mudanças climáticas. O Rio quer ser, sim, referência nisso", diz.

Para o membro do Conselho Técnico do Climate Hub e CEO da ENGIE, Maurício Bähr, o Brasil terá cada vez mais um papel preponderante nessas discussões. "O propósito da ENGIE é acelerar a transição para um mundo neutro em carbono. Por isso, enxergamos o Climate Hub como um importante polo de produção de conhecimento, pesquisa e inovação que tende a potencializar a sinergia entre os agentes de vários setores para pensar soluções que nos ajudem a combater a mudança climática e diminuir as emissões. Acredito que o Brasil terá cada vez mais um papel preponderante no mercado internacional em assuntos de clima e meio ambiente, dada, principalmente, à posição estratégica que temos por conta da abundância de recursos renováveis do país. Como empresa líder em energia renovável, a ENGIE, sem dúvidas, também tem muito a contribuir", afirma

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Hóspedes podem compensar pegadas de carbono emitidas em resort

Danilo Maeda: Gestão de riscos ESG na cadeia de valor

Ambiental Ceará usa drones e GPS para mapear estações de esgoto