Frank Geyer Abubakir recebe homenagem do Museu Imperial de Petrópolis

O empresário e empreendedor brasileiro Frank Geyer Abubakir recebeu, ontem, homenagem do Museu Imperial pelo empenho e dedicação à instituição que totaliza acervo de 400 mil itens, entre eles a Casa Geyer doada pela família de Frank e apoiada por ele.

Frank foi agraciado com medalha comemorativa dos 80 anos do Museu Imperial, um dos mais importantes do Brasil, em evento de celebração de 180 anos de Petrópolis realizado, ontem 16 de março, no complexo arquitetônico da antiga residência de verão da família imperial.

“Esse é um reconhecimento também a perseverança de meus avós, que contribuíram para a preservação da história e cultura nacional ao longo dos anos. A Coleção Geyer traz um acervo riquíssimo, com mais de 4 mil obras que mostram um importante capítulo da história brasileira contemporânea”, declara.

Atuação social

Frank Geyer Abubakir tem uma longa trajetória de apoio a cultura e artes, além de projetos sociais. Ele atua na promoção de projetos com impacto positivo na sociedade, seja por seu apoio na Unipar, empresa que exerce o controle societário, e no Instituto Unipar, do qual é chairman, seja em sua atuação pessoal juntamente com sua esposa Flávia Abubakir por meio do Instituto Flávia Abubakir (IFA).

O IFA já promoveu impacto a mais de 1.500 pessoas com ações sociais, educativas e culturais em Salvador, na Bahia, onde Flávia e Frank têm origens familiares também. Entre projetos apoiados estão: Centro Social de Saúde Esmeralda da Natividade; o mais antigo festival de cinema em atividade na Bahia com apoio ao XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, ao próprio cinema Glauber Rocha e à Escola Municipal Paroquial da Vitória, entre outros. Recentemente inaugurou um abrigo de ônibus na Praça Rodrigues Lima, com placas fotovoltaicas para carregamento de equipamentos eletrônicos da população local que utiliza o equipamento.

A Casa Geyer é um conjunto arquitetônico localizado no Cosme Velho no Rio de Janeiro que inclui coleção de livros, álbuns, pinturas, gravuras, litografias, desenhos, mapas e demais objetos históricos, totalizando 4.255 obras. Doada ao Museu Imperial pelo casal Maria Cecília e Paulo Fontainha Geyer, avós de Frank, a Coleção é tombada e está em processo de restauro para abertura ao público. Frank, que viveu grande parte da sua juventude residindo na Casa Geyer é um dos principais apoiadores da abertura ao público com visitação.

