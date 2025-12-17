Os três setores na linha de frente da automação com IA, segundo executivo da OpenAI

De acordo com um executivo da OpenAI, três setores estão prestes a passar por uma transformação significativa nos próximos anos devido à automação baseada em inteligência artificial. Olivier Godement, chefe de produtos para negócios da empresa criadora do ChatGPT, apontou que as indústrias de ciências da vida, atendimento ao cliente e engenharia de software estão na linha de frente dessa mudança.

Em entrevista ao podcast Unsupervised Learning, Godement destacou as ciências da vida como a área mais promissora para a automação, especialmente nas empresas farmacêuticas. Ele explicou que, embora o desenvolvimento de novos medicamentos envolva pesquisa e experimentação, grande parte do trabalho administrativo – como a coleta e análise de dados – pode ser automatizada. Isso pode reduzir significativamente o tempo entre o desenvolvimento de um medicamento e sua comercialização.

No caso da programação, Godement acredita que a automação ainda não chegou ao ponto de substituir completamente engenheiros de software, mas as ferramentas de IA estão cada vez mais integradas aos fluxos de trabalho das empresas. Isso é evidenciado por um estudo da Indeed, que revelou que funções como engenheiros de software e gerentes de projetos foram algumas das mais impactadas por demissões recentes.

Além disso, a automação está avançando em vendas e atendimento ao cliente. Godement, que está trabalhando em parceria com a empresa de telecomunicação T-Mobile, acredita que, em um ou dois anos, muitas tarefas relacionadas ao atendimento ao cliente poderão ser automatizadas com alta confiabilidade.

Impacto no mercado de trabalho

Embora a IA ainda não tenha alcançado um estágio em que possa substituir qualquer trabalho de escritório de forma imediata, os impactos no mercado de trabalho já são notáveis. De big techs a bancos e consultorias, especialmente funcionários juniores e cargos intermediários têm sido substituídos por IA.

Nesse cenário, especialistas como Geoffrey Hinton, conhecido como “o padrinho da IA”, alertam que tarefas intelectuais repetitivas e rotineiras, como as desempenhadas por assistentes jurídicos e atendentes de call centers, estão mais vulneráveis à automação do que empregos que envolvem manipulação física, como encanadores.