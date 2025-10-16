Inteligência Artificial

Executivos estão otimistas sobre o futuro da IA no trabalho, diz pesquisa

Apesar dos alertas de CEOs como Dario Amodei (Anthropic), executivos globais apostam que a IA criará empregos e não eliminará mais de 5% das vagas

O CEO do Walmart, Doug McMillon, e o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, destacam a adaptabilidade e a transparência como chaves para a sobrevivência profissional (Getty Images). (Getty Images)

O CEO do Walmart, Doug McMillon, e o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, destacam a adaptabilidade e a transparência como chaves para a sobrevivência profissional (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12h00.

A comunidade executiva global se divide quanto ao impacto da inteligência artificial (IA) nos empregos, mas demonstra um otimismo crescente. Enquanto líderes como Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirmam que a IA criará muitas novas vagas, Dario Amodei, CEO da Anthropic, alertou sobre a possibilidade de a tecnologia eliminar metade dos empregos de nível de entrada nos próximos cinco anos.

No entanto, o Forbes Research 2025 AI Survey, que consultou mais de mil executivos C-suite, revela uma visão mais positiva.

  • 94% dos executivos preveem a eliminação de menos de 5% dos empregos nos próximos dois anos;
  • 59% concordam que a IA criará mais oportunidades do que eliminará vagas, um aumento significativo em relação aos 33% registrados em 2024.

O maior desafio citado pelos executivos é ajudar os funcionários a confiar e se adaptar às novas ferramentas sem temerem a perda do emprego.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Para resolver este receio, 68% dos líderes afirmam ter uma estratégia clara para mudar a narrativa da IA, focando na colaboração entre humano e IA em vez de substituição de postos de trabalho.

Doug McMillon, CEO do Walmart, reforça essa postura. Em setembro, ele disse que a IA "vai mudar literalmente todos os empregos" e defendeu uma abordagem transparente: "Acho que a maneira de todos nós abordarmos isso [...] é de forma muito transparente, honesta e direta, conversando com as pessoas em tempo real sobre o que aprendemos e o que fazemos."

Preparação da força de trabalho

A pesquisa mostra que o futuro do emprego exige adaptabilidade:

  • O CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, afirmou que os profissionais mais propensos a serem contratados serão aqueles adaptáveis, com visão de futuro e prontos para aprender a usar as ferramentas de IA. Ele enfatizou que o conhecimento em IA será a chave para a sobrevivência no mercado, mais do que diplomas;
  • 44% dos Chief Human Resources Officers (CHROs) já transicionaram funcionários de funções não-IA para cargos relacionados à tecnologia;
  • Mais da metade das empresas investe em programas de treinamento, mentoria e iniciativas de crescimento de carreira para preparar os profissionais.

Na Workday, a plataforma de gestão de força de trabalho, o programa "Everyday AI" incentiva os funcionários a experimentar e discutir abertamente como a IA pode ser incorporada em suas funções, gerando "grande adoção e entusiasmo", segundo a CPO Ashley Goldsmith.

Atualmente, a IA é mais utilizada na infraestrutura de TI e tecnologia (69%), com uso significativamente menor em operações de RH (3%) e setores jurídicos (2%).

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialfuturo-do-trabalho

Mais de Inteligência Artificial

Por que ex-CEO do Starbucks está preocupado com o avanço da IA?

Como os diferentes países estão lidando com a IA? Pesquisa revela percepção

Anthropic mira big tech com modelo barato e faturamento de US$ 7 bi

Perdigão aposta em IA para revolucionar preparo de refeições via WhatsApp

Mais na Exame

Mercados

Empresa de commodities cresce quase 10 vezes em uma década e desafia gigantes do setor

EXAME Agro

Brasil quer liderar mercado global de bioinsumos com experiência tropical e tecnologia

Brasil

Haddad vê com otimismo reunião entre o Brasil e os EUA sobre comércio e sanções

Inteligência Artificial

Por que ex-CEO do Starbucks está preocupado com o avanço da IA?