Executivos estão otimistas sobre o futuro da IA no trabalho, diz pesquisa

O CEO do Walmart, Doug McMillon, e o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, destacam a adaptabilidade e a transparência como chaves para a sobrevivência profissional (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12h00.
A comunidade executiva global se divide quanto ao impacto da inteligência artificial (IA) nos empregos, mas demonstra um otimismo crescente. Enquanto líderes como Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirmam que a IA criará muitas novas vagas, Dario Amodei, CEO da Anthropic, alertou sobre a possibilidade de a tecnologia eliminar metade dos empregos de nível de entrada nos próximos cinco anos.
No entanto, o Forbes Research 2025 AI Survey, que consultou mais de mil executivos C-suite, revela uma visão mais positiva.
O maior desafio citado pelos executivos é ajudar os funcionários a confiar e se adaptar às novas ferramentas sem temerem a perda do emprego.
Para resolver este receio, 68% dos líderes afirmam ter uma estratégia clara para mudar a narrativa da IA, focando na colaboração entre humano e IA em vez de substituição de postos de trabalho.
Doug McMillon, CEO do Walmart, reforça essa postura. Em setembro, ele disse que a IA "vai mudar literalmente todos os empregos" e defendeu uma abordagem transparente: "Acho que a maneira de todos nós abordarmos isso [...] é de forma muito transparente, honesta e direta, conversando com as pessoas em tempo real sobre o que aprendemos e o que fazemos."
A pesquisa mostra que o futuro do emprego exige adaptabilidade:
Na Workday, a plataforma de gestão de força de trabalho, o programa "Everyday AI" incentiva os funcionários a experimentar e discutir abertamente como a IA pode ser incorporada em suas funções, gerando "grande adoção e entusiasmo", segundo a CPO Ashley Goldsmith.
Atualmente, a IA é mais utilizada na infraestrutura de TI e tecnologia (69%), com uso significativamente menor em operações de RH (3%) e setores jurídicos (2%).
