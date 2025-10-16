Executivos estão otimistas sobre o futuro da IA no trabalho, diz pesquisa

A comunidade executiva global se divide quanto ao impacto da inteligência artificial (IA) nos empregos, mas demonstra um otimismo crescente. Enquanto líderes como Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirmam que a IA criará muitas novas vagas, Dario Amodei, CEO da Anthropic, alertou sobre a possibilidade de a tecnologia eliminar metade dos empregos de nível de entrada nos próximos cinco anos.

No entanto, o Forbes Research 2025 AI Survey, que consultou mais de mil executivos C-suite, revela uma visão mais positiva.

94% dos executivos preveem a eliminação de menos de 5% dos empregos nos próximos dois anos;

dos executivos preveem a nos próximos dois anos; 59% concordam que a IA criará mais oportunidades do que eliminará vagas, um aumento significativo em relação aos 33% registrados em 2024.

O maior desafio citado pelos executivos é ajudar os funcionários a confiar e se adaptar às novas ferramentas sem temerem a perda do emprego.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Para resolver este receio, 68% dos líderes afirmam ter uma estratégia clara para mudar a narrativa da IA, focando na colaboração entre humano e IA em vez de substituição de postos de trabalho.

Doug McMillon, CEO do Walmart, reforça essa postura. Em setembro, ele disse que a IA "vai mudar literalmente todos os empregos" e defendeu uma abordagem transparente: "Acho que a maneira de todos nós abordarmos isso [...] é de forma muito transparente, honesta e direta, conversando com as pessoas em tempo real sobre o que aprendemos e o que fazemos."

Preparação da força de trabalho

A pesquisa mostra que o futuro do emprego exige adaptabilidade:

O CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky , afirmou que os profissionais mais propensos a serem contratados serão aqueles adaptáveis, com visão de futuro e prontos para aprender a usar as ferramentas de IA. Ele enfatizou que o conhecimento em IA será a chave para a sobrevivência no mercado, mais do que diplomas;

, afirmou que os profissionais mais propensos a serem contratados serão aqueles a usar as ferramentas de IA. Ele enfatizou que o conhecimento em IA será a chave para a sobrevivência no mercado, mais do que diplomas; 44% dos Chief Human Resources Officers (CHROs) já transicionaram funcionários de funções não-IA para cargos relacionados à tecnologia;

dos Chief Human Resources Officers (CHROs) já transicionaram funcionários de funções não-IA para cargos relacionados à tecnologia; Mais da metade das empresas investe em programas de treinamento, mentoria e iniciativas de crescimento de carreira para preparar os profissionais.

Na Workday, a plataforma de gestão de força de trabalho, o programa "Everyday AI" incentiva os funcionários a experimentar e discutir abertamente como a IA pode ser incorporada em suas funções, gerando "grande adoção e entusiasmo", segundo a CPO Ashley Goldsmith.

Atualmente, a IA é mais utilizada na infraestrutura de TI e tecnologia (69%), com uso significativamente menor em operações de RH (3%) e setores jurídicos (2%).

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga