O Futuro do RH: tendências, competências e desafios na escolha de líderes

Nos últimos 18 meses, temos mantido conversas com mais de 350 líderes de Recursos Humanos em todo o mundo para compreender profundamente os elementos que estão moldando o futuro desta função vital.

As conclusões revelam um panorama multifacetado, onde tendências emergentes e desafios complexos estão redefinindo as responsabilidades e as habilidades necessárias para liderar a área de “Pessoas” e “Cultura”.

Pensando nisso, destaco as principais tendências nos tópicos a seguir:

Maior complexidade e equilíbrio: a função de RH evoluiu para abraçar novos tópicos enquanto gerencia demandas clássicas. Equilibrar temas tradicionais com inovações exige destreza e capacidade de identificar as alavancas corretas para impacto organizacional; Transformação digital: o desafio do RH é incorporar tecnologias para aprimorar a experiência humana dos funcionários. Onde e como aplicar soluções digitais é uma busca constante; Cultura organizacional: devem liderar na formação e suporte à cultura. Isso tornou-se mandatório na agenda do RH; Diversidade, Equidade e Inclusão: esses princípios transcendem o RH, influenciando CEOs e conselhos. O líder de RH deve estar apto para apoiar essas agendas; Saúde mental: uma disciplina emergente e permanente. O RH deve integrar essa temática nas organizações; Reputação e responsabilidade social: RHs são, hoje, corresponsáveis pela reputação da organização e são solicitados a se posicionar em temas de responsabilidade social; Mudança no modo de trabalho: o RH deve liderar na definição das novas formas de trabalho e apoiar decisões difíceis e suaves.

Neste cenário complexo, surge um novo perfil de líder de RH, demandando competências específicas:

Influência e gestão estratégica : eficácia na influência de múltiplas partes interessadas, considerando objetivos de crescimento e lucro, com atenção ao impacto individual e coletivo;

: eficácia na influência de múltiplas partes interessadas, considerando objetivos de crescimento e lucro, com atenção ao impacto individual e coletivo; Impulsionar mudanças : usar propósito e cultura para efetuar mudanças sustentáveis, priorizando o capital humano para criar adesão à transformação;

: usar propósito e cultura para efetuar mudanças sustentáveis, priorizando o capital humano para criar adesão à transformação; Fluência comercial : compreensão sólida de negócios para articular a situação competitiva atual e futura, alinhando opções de RH às estratégias de negócios;

: compreensão sólida de negócios para articular a situação competitiva atual e futura, alinhando opções de RH às estratégias de negócios; Atração e desenvolvimento de talentos : preparar a força de trabalho do futuro por meio de programas de treinamento e desenvolvimento.

: preparar a força de trabalho do futuro por meio de programas de treinamento e desenvolvimento. Mentoria executiva e presença executiva: aconselhamento proativo e geração de valor fora da área de RH, contribuindo para um ambiente de trabalho dinâmico e orientado para o desempenho.

A escolha do líder certo de RH apresenta desafios, com considerações sobre a abordagem operacional versus estratégica, especialização versus generalização, origem de empresas e experiência individual.

As reflexões para líderes empresariais devem incluir:

Seu RH atual é um parceiro confiável?

Como ter líderes superiores em todas as posições-chave afetariam seu P&L?

A equipe de RH está preparada para as demandas crescentes?

A gestão de talentos evoluiu para acompanhar as novas exigências?

Em que medida o RH influencia os líderes empresariais?

O futuro do RH está intrinsecamente ligado à capacidade de adaptar-se a essas tendências, desenvolver habilidades-chave e fazer escolhas estratégicas para uma liderança eficaz.