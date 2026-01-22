Nessas empresas, alimentos que iam para o lixo viram R$ 31 milhões em receita

Transformar desperdício em faturamento é um dos principais desafios — e oportunidades — do varejo alimentar. Em 2025, as ações realizadas por meio da Food To Save geraram R$ 31 milhões em receita incremental para empresas parceiras, valor obtido com a venda de produtos que, sem a plataforma, seriam provavelmente descartados.

O dado faz parte da segunda edição do Relatório de Impacto da foodtech, que mapeia os resultados financeiros e ambientais gerados pela operação no Brasil.

O levantamento destaca 10 parceiros que, juntos, ajudaram a resgatar mais de 1.000 toneladas de alimentos. Franquias de chocolates, mercados e até delivery de bebidas aparecem na lista.

A proposta da Food to Save é que itens danificados ou prestes a vencer sejam vendidos a um preço menor pelo aplicativo, entregues numa 'sacola surpresa'.

O consumidor não recebe detalhes sobre quais produtos vêm, mas sabe se a comida será de padaria ou sushi, por exemplo. Os preços variam conforme os itens, região e, caso disponível, taxa de entrega, mas, visitando o aplicativo, é comum ver sacolas entre R$ 20 e R$ 55.

“Nosso trabalho é transformar esse cenário em oportunidades de consumo consciente, mas também resultados financeiros para empresas e consumidores”, afirma Lucas Infante, CEO da Food To Save.

Quanto essas empresas doaram em 2025?

Somente pela Food to Save, as empresas abaixo transformaram matéria-prima que seria descartada em lucro.

Cacau Show

A Cacau Show é a rede varejista com maior número de lojas no Brasil, com 4.661 unidades em operação. Ela supera gigantes como Carrefour, Grupo Boticário e Raia Drogasil.

240.313 sacolas;

240 toneladas de alimentos salvas;

600 toneladas de CO₂ deixaram de ser emitidas.

GPA

Atravessando um processo de melhoria operacional, o Grupo Pão de Açúcar conseguiu vender o equivalente a 466 mil pratos de comida pelo Food to Save.

233.752 sacolas;

233 toneladas de alimentos salvas;

584 toneladas de CO₂ não foram geradas.

Grupo Supernosso

Quinto maior supermercado de Minas Gerais, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Foram R$ 4,9 bilhões de reais de faturamento em 2024.

144.849 sacolas;

144 toneladas de alimentos salvas;

362 toneladas de CO₂ foram economizadas.

CRM + Kopenhagen

O Grupo CRM é dono da Kopenhagen, da Chocolates Brasil Cacau e da Kop Koffee. Uma dos maiores franqueadores de chocolates no Brasil, tem receita anual acima dos R$ 2 bilhões e a Nestlé como sócia.

139.553 sacolas;

139 toneladas de alimentos salvas;

348 toneladas de CO₂ evitadas.

St Marche

Em outubro de 2025, o Grupo St Marche teve o plano de recuperação extrajudicial homologado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, encerrando o processo iniciado em abril.

A rede de supermercados, que enfrentava uma dívida de R$ 528 milhões, recebeu dois aportes financeiros durante o processo, totalizando R$ 90 milhões, para ajudar na reestruturação das suas finanças e evitar a falência.

72.434 sacolas;

72 toneladas de alimentos salvas;

181 toneladas de CO₂ deixaram de ser emitidas.

Fiorella

A rede de padarias paulista Fiorella existe desde 1979. Tem uma unidade na Chácara Klabin e outra na Santa Cruz, também com itens de confeitaria.

71.059 sacolas;

71 toneladas de alimentos salvas;

177 toneladas de CO₂ não foram geradas.

Angeloni

Terceiro maior supermercado de Santa Catarina, a rede Angeloni faturou R$ 3,8 bilhões de reais em 2024, segundo a Abras.

61.046 sacolas;

61 toneladas de alimentos salvas;

152 toneladas de CO₂ economizadas.

NEMA Franquias

A rede de padarias está presente em diversos bairros do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de Fortaleza, Curitiba e Florianópolis.

59.565 sacolas;

59 toneladas de alimentos salvas;

148 toneladas de CO₂ evitadas.

HNT

O Grupo Hortifruti Natural da Terra (HNT) tem mais de 63 lojas distribuídas pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. No início de 2025, a Americanas estava em busca de compradores para o grupo. "Não temos pressa. A obrigação é conduzir um processo de venda até 2026, não vender de qualquer jeito", disse Leonardo Coelho, CEO da Americanas em podcast da EXAME.

46.525 sacolas;

46 toneladas de alimentos salvas;

116 toneladas de CO₂ deixaram de ser emitidas.

Zé Delivery

Da Ambev, o aplicativo de entrega de bebidas está presente em 850 cidades pelo Brasil.

36.840 sacolas;

36 toneladas de alimentos salvas;

92 toneladas de CO₂ não foram geradas.

Sacola da Food to Save: aplicativo oferece itens surpresa de restaurantes, lojas e mercados (Divulgação/Divulgação)

O que é a Food to Save?

A história da empresa começa com o fundador Lucas Infante, que viu uma oportunidade de negócio enquanto viajava para a Espanha. Lá, ele se deparou com uma prática simples, mas impactante: supermercados e mercados vendendo alimentos próximos da data de validade em sacolas surpresa.

"Quando vi isso pela primeira vez, percebi que o Brasil poderia se beneficiar muito dessa ideia", diz Infante. Ao voltar para o Brasil, ele fundou a startup com a missão de mudar como as pessoas lidam com o desperdício alimentar.

Em 2021, quando abriu as portas, a Food to Save vendeu 35 mil sacolas. Depois, praticamente dobrou ano a ano:

R$ 3 milhões de faturamento em 2022 (400 mil sacolas);

R$ 30 milhões em 2023 (1,2 milhão de sacolas);

R$ 72 milhões em 2024 (4 milhões de sacolas), e

Projeção de R$ 160 milhões para 2025 (8 milhões de sacolas).

Isso representa um crescimento de 5.233,33% em quatro anos.

No início, a Food to Save era conhecida pelas sacolas surpresa de padarias e lojas de donuts. Hoje, tem parcerias com marcas de todo tipo de segmento, como vinhos, pizza e hortifrúti.

Em 2024, a Food to Save comprou a Fruta Imperfeita. Semelhante ao Food to Save, a startup pega frutas boas, mas com estética desfavorável, e vende a um preço menor.

Como o app funciona?

A Food To Save usa um aplicativo onde o consumidor escolhe o tipo de sacola que deseja — salgada, doce ou mista — e paga um preço muito mais baixo do que pagaria pelos mesmos itens no mercado.

O que vem dentro da sacola é uma surpresa: alimentos que não foram vendidos ou estão prestes a vencer, mas ainda em bom estado. O modelo permite uma economia significativa para o consumidor e ajuda a reduzir o desperdício de alimentos em grande escala.