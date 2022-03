Recicla Orla e iFood limpam praia de Ipanema neste sábado

Neste sábado, 19, o Recicla Orla — criado em parceria com a startup Polen, a concessionária Orla Rio — e o iFood realizarão um mutirão de limpeza na praia de Ipanema. A ação, que terá início às 9h próximo ao quiosque Clássico Beach Club, tem como objetivo manter as praias limpas, educar e conscientizar a sociedade sobre o impacto do lixo no mar, a necessidade da economia circular e a importância da educação ambiental. Os objetos mais inusitados coletados serão expostos pela Orla Rio na Casa de Cultura Laura Alvim durante a Rio+30.

A ação é aberta ao público e terá diversos momentos com início do mutirão às 9h e triagem educativa dos resíduos às 10h. Os participantes também terão a oportunidade de saber mais sobre a importância do descarte correto de resíduos e como isso afeta todo o ecossistema através de bate-papo e discussões com especialistas.

Há três anos, a Orla Rio criou o projeto Recicla Orla e, com a parceria do iFood, chegou a 56 pontos de entrega voluntária espalhados por toda zona sul. “Todos nós temos o dever de cuidar das nossas praias, especialmente no verão, quando elas se tornam o grande ponto turístico frequentado por cariocas e turistas que visitam a cidade”, diz João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Para ele, é importante realizar ações como essa, sempre conscientizando e promovendo a educação ambiental e instruindo a população sobre o descarte correto do lixo. “Ter a participação e apoio de empresas, ONGs, projetos e órgãos públicos é muito importante, precisamos cada vez mais unir esforços para sensibilizar a população”, declara.

“O iFood, por meio de seu pilar de sustentabilidade e compromissos ambientais, tem como uma de suas missões instruir a sociedade sobre a necessidade e importância da reciclagem. Os mutirões de limpeza abrangem esse objetivo”, afirma André Borges, head de sustentabilidade do iFood.

Estarão presentes na ação Camila Borges, analista de sustentabilidade sênior do iFood falando sobre o compromisso da empresa para redução de plástico; Luciene Mignani, do Departamento de Gestão Ambiental e Territorial da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente sobre formas de combate do Lixo no Mar; Gabriel de Oliveira, diretor da Um Mundo falando sobre o papel da inovação e design em uma economia circular.

Além deles, também marcarão presença Rafael Ramos, presidente do Instituto ReXponsa com educação ambiental como uma ferramenta para mudança de cultura e Luana Seixas, supervisora de educação ambiental do Projeto Meros do Brasil no RJ, sobre resíduo, descarte e como podemos nos responsabilizar pela preservação de espécies marinhas. Após as palestras, ainda haverá espaço aberto para perguntas.

“Temos um compromisso de zerar a poluição plástica no delivery até 2025 e o pilar de reciclagem é essencial para atingirmos essa meta. Por isso, realizamos investimentos em ações de educação e que gerem efetivamente um impacto positivo no meio ambiente”, diz Camila Borges, analista sênior de sustentabilidade do iFood.

