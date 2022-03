Bondinho Pão de Açúcar apresenta nova marca e estratégia de negócio

No ano em que completa 110 anos, o Bondinho Pão de Açúcar se prepara para se tornar a melhor plataforma integrada de experiências sustentáveis em turismo, entretenimento e mídia da América do Sul. Com esse objetivo traçado, o parque apresenta sua nova identidade e posicionamento que vão dar o tom de todas as suas ações nos próximos anos.

O novo momento marcará também o seu lançamento para o mercado publicitário como importante espaço de mídia para que marcas tenham oportunidade de se conectarem com a estratégia e valores entregues por um dos atrativos mais icônicos do mundo.

“Tudo o que planejamos e construímos durante todo esse tempo reflete os nossos valores. Somos o teleférico mais antigo em operação no mundo, mas temos visão de futuro e seguimos inovando. Foi isso que nos fez chegar até aqui, trazendo para o Rio iniciativas inéditas, e vai nos possibilitar avançar para os próximos 110 anos”, diz Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar.

Nova marca

A nova marca que o Parque vai passar a estampar tem um tom de boas-vindas, além de ser vibrante, alto astral e trazer a leveza do carioca e seu contato com a natureza. Ela também apresenta a nova nomenclatura do Parque, que passará a ter o nome “Parque Bondinho Pão de Açúcar” em toda a sua comunicação visual.

A mudança, que insere a palavra ‘parque’ ao nome, tem o intuito de reforçar o seu potencial de proporcionar experiências únicas e inspirar felicidade aos visitantes em todo o seu espaço, reforçando que a vivência vai além dos passeios de bonde.

“A nossa nova logo representa, não apenas o formato singular natural do relevo local, mas seu reflexo na Baía de Guanabara e de um ‘coração de pedra cravado na terra’ que traduz a emoção de estar aqui”, declara Sandro.

O novo símbolo ainda destaca outras características singulares, como os cabos de aço, as curvas de nível, além da vista singular e da organicidade.

Mergulhar nesse legado de pioneirismo e inovação foi um dos caminhos trilhados pela agência Superunion no processo de criação da nova marca, que envolveu uma imersão profunda nas visões internas e externas, mapeamento de tendências — da categoria e de comportamento do público — e estudo de materiais da marca.

“Além de estudar o passado, precisávamos entender o momento atual da marca e as enormes oportunidades de negócio que se abriam a partir de uma nova visão estratégica e proposta de valor”, afirma Marcelo Bicudo, CEO da operação brasileira da Superunion.

Para divulgar a nova identidade, o Parque contará com a estratégia de comunicação da campanha “Felicidade lá em cima” criada pela Agência3. O novo posicionamento traz o Parque Bondinho Pão de Açúcar como mais que um lugar, como um estado de espírito onde as pessoas se conectam à felicidade vivendo experiências e momentos inesquecíveis.

“Feliz de uma cidade que tem um lugar único e mágico como o Parque Bondinho Pão de Açúcar para trazer felicidade para os cariocas e todos os turistas do Brasil e do mundo. É essa história de felicidade que toda a nossa campanha vai retratar. A felicidade lá em cima”, diz Paulo Castro, sócio e CEO da Agência3.

Com imagens solares e mensagens que despertam o interesse de conhecer o Parque e se surpreender com suas atrações, a campanha será veiculada nos meios de comunicação online e offline, incluindo filme para TV aberta, rádio, peças de OOH, internet e redes sociais.

“A campanha traduz nosso propósito de inspirar felicidade em todos que se conectam conosco. Esse novo momento vem para reforçar ainda mais esse compromisso”, afirma Ana Lucia Selvatici, diretora de Marketing e Comercial do Parque Bondinho Pão de Açúcar.

Ainda nesse contexto de marca, a agência Crama será responsável pela sinalização do Parque, que não será apenas diretiva, mas passará um conceito de experiência, história e interatividade com o público e será desenvolvida e implementada ao longo do ano.

Patrocínio

No auge dos seus 110 anos, o Parque se reposiciona e segue criando iniciativas ancoradas em três pilares principais — turismo, entretenimento, mídia — proporcionando experiências surpreendentes para um público diverso e plural, de maneira cada vez mais sustentável e responsável.

Em entretenimento, o Parque Bondinho Pão de Açúcar tem uma história repleta de iniciativas únicas e de sucesso, especialmente, quando casadas com marcas. Em 1979, o mundo inteiro viu o Bondinho na tela do cinema no filme ‘007- Contra o Foguete da Morte’. Um pouco antes, em 1977, o Morro da Urca foi o precursor como ponto de encontro com o Concha Verde, recebendo artistas como, Gal Gosta, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ney Matogrosso.

Isso resultou no Parque sendo palco de diversos eventos, como o Noites Cariocas e, até hoje, é um polo de entretenimento na cidade. Marcando a sua presença na história deste festival e na cultura carioca, pela primeira vez nesta edição o Parque Bondinho é correalizador do evento e conta com uma ativação da sua nova marca especial: o Desafio Parque Bondinho Pão de Açúcar, que vai dar voz e espaço à novas bandas e artistas independentes.

Aliada à visão estratégica da companhia de se tornar um espaço de mídia, o Parque Bondinho está marcando a sua consolidação abrindo oportunidade de patrocínio para marcas poderem se conectar com toda essa nova atmosfera. E esse momento vem ao encontro do anúncio da refinaria Refit como a primeira patrocinadora oficial do Parque.

“Realizamos um trabalho intenso de curadoria a fim de trazer o novo e contribuir para que nossos visitantes vivam momentos únicos. E com a nova marca e posicionamento, queremos cada vez mais trazer esses tipos de ativações que casem com a experiência do Parque Bondinho Pão de Açúcar, inclusive por meio de patrocínio das novas atrações que virão por aí”, diz Ana.

Entre outros exemplos de experiências únicas já proporcionadas em parcerias, estão a ação realizada pelo Booking.com, que montou um quarto exclusivo dentro de um bonde de 1972; o transporte, pelo bonde, de um novo modelo Porsche diretamente para o Morro da Urca; assim como, o Aperol Spritz Sunset Bar, também instalado em um bonde histórico, proporcionando drinks especiais para os turistas durante o verão carioca; e a mais recente parceria estabelecida com a Livelo, possibilitando tanto que os visitantes acumulem pontos quanto resgatá-los por ingressos do parque.

“Seguimos encantando e surpreendendo todos que se conectam conosco, oferecendo as melhores experiências e momentos únicos para visitantes e parceiros”, declara Sandro.

