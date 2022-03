Congresso ignora 75% do mercado de carbono na regulamentação

Por Márcio de Freitas*

Há boas ideias cheias de problemas. Exemplo é projeto de lei que propõe regulamentar o mercado de carbono, hoje em tramitação no Congresso Nacional. Ele não considera 75% das fontes de emissão dos gases de efeito estufa. Primeira empresa do Brasil a oferecer todos os serviços integrados no setor, Future Carbon apontou que o PL 528/2021, do deputado Marcelo Ramos, deveria incluir também o agronegócio, que tem enorme potencial para a geração de créditos de carbono. A regulamentação do mercado de carbono em âmbito mundial com a aprovação de regras para o artigo 6 do Acordo de Paris foi o principal avanço da COP26, em Glasgow. No Brasil, a regulamentação bem-feita pode ser uma plataforma para posicionar o Brasil como líder global da agenda, segundo os especialistas. Ou pode fazer o país perder mais uma oportunidade.

Guide

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, o executivo Fernando Siqueira é novo head de research da Guide Investimentos. Ele comandará a área responsável pelas análises e recomendações de investimentos. O profissional chega à Guide após passagem de dois anos como gestor da Infinity Asset, onde trabalhou com fundos long-only e long-bias focados em ações. Ele também passou por empresas como Bradesco, MZK Investimentos e Citibank.

Vetor

A Vetor Editora registrou um crescimento de 30% em 2021, comparado a 2020. Auxiliando empresas a conquistar maior agilidade nas avaliações psicológicas voltadas para o meio organizacional e também capacitando profissionais e RH das empresas por meio de consultorias, treinamentos, a empresa começou o ano com uma base de mais de 45 mil clientes, como Sesi, Fundação Visconde de Porto Seguro, Coca-Cola Femsa, entre outros.

Novos negócios

Desde que entrou em vigor, o Open Banking tem se consolidado como um grande marco para o sistema financeiro brasileiro. Depois do Pix, quem chega para revolucionar o mercado são as iniciadoras de transações de pagamento (ITPs). Sua chegada pode significar o surgimento de novos modelos de negócios e a entrada de novos participantes no setor, alavancando também o uso do Pix no varejo digital. Atenta a esse cenário, a Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) realiza na próxima quarta-feira, 16, junto com o Mercado Livre e PicPay, o evento Fintopic: Iniciadora de Pagamentos no Open Banking, que será realizado de forma online e gratuita.

Ezze

Márcia Takakura é a nova vice-presidente do Jurídico e Compliance da Ezze Seguros, seguradora com 100% de capital nacional e com um modelo societário de partnership, que potencializa o empreendedorismo e reúne profissionais experientes no mercado de seguros. Formada em direito pela Universidade de São Paulo (USP), Márcia iniciou a carreira no setor de telecomunicações e migrou em 2012 para o setor de seguros.

Verde

O governo de São Paulo prepara mais uma ação voltada para a preservação ambiental que vai destinar R$ 40 milhões na restauração de áreas verdes em municípios paulistas. O programa prevê que as prefeituras possam apresentar seus projetos de reflorestamento para receber o investimento. Parte do valor será destinada ainda ao plantio em unidades de conservação. A ação faz parte do programa estadual Refloresta, composto também de outras iniciativas como o Nascentes, responsável pelo plantio de mais de 45 milhões de mudas em São Paulo.

Inspira

A Inspira Rede de Educadores inicia a terceira edição da Academia de Coordenadores, para atualizar gestores, compartilhar experiências e desenvolver soluções para dificuldades comuns ao setor do ensino básico, que possam propiciar um ambiente inspirador aos alunos. Com aulas até 9 de junho, a programação da Academia de Coordenadores vai reunir educadores de todas as regiões do país para acompanhar conteúdos e inovações do setor de educação.

Diagnóstico

Levantamento feito para Itaú Social, Fundação Lemann e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com 1.306 pais e responsáveis e 1.850 estudantes de escolas públicas, revelou que 76% das crianças em fase de alfabetização durante o período de pandemia necessitam de algum tipo de apoio para complementar o aprendizado em disciplinas como matemática, português, história e ciências.

Remédio

Lançado pelo Instituto Natura em parceria com a Fundação Lemann, o documento Recomposição das Aprendizagens, com Estratégias Educacionais para enfrentar os desafios da pandemia, com experiências adotadas por redes de educação no Brasil e no mundo e endereçam três grandes desafios: o aumento da evasão escolar; o aumento das lacunas de aprendizagem; a piora na saúde mental de alunos e professores. Entre as estratégias mapeadas para enfrentar esses desafios, está o EduEdu, aplicativo gratuito de alfabetização e reforço escolar com soluções tecnológicas acessíveis desenvolvido pelo Instituto ABCD.

Mulher

Operação brasileira da Lalamove possui 14 mulheres em cargos de chefia, mesmo número de homens. Apesar de serem mais da metade da população brasileira, as mulheres estão em apenas 13% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país, de acordo com o relatório Empreendedorismo no Brasil de 2021. Fundada em Hong Kong, a startup Lalamove aumentou em 100% a quantidade de mulheres na liderança em dois anos dentro da operação brasileira.

Equidade

Em sua 13ª edição, a Pesquisa Aon de Benefícios mapeou, pela primeira vez, as políticas voltadas para equidade de gênero nas empresas brasileiras. Com 41,4% das companhias afirmando terem políticas implementadas com este foco, esta é uma das causas com mais ações, atrás apenas das iniciativas para pessoas com deficiência (PCD), que tendem a ser mais presentes como resultado da Lei de Cotas nº 8.213/91. A principal prática voltada para equidade de gênero, citada por 63,1% das empresas entrevistadas, é a promoção ou participação em fóruns, eventos e/ou webinars relacionados ao tema, seguida por programas de disseminação de conteúdo (em 53% delas).

Padaria Pet

A beegin, plataforma de crowdfunding de investimento consolidada no mercado financeiro, está abrindo uma nova rodada de captação: a Padaria Pet é uma marca de produtos humanizados para pets que conta com opções exclusivas, lojas próprias e franquias. Segundo o investidor líder da oferta, Rodrigo Fiszman, que é também CEO do Grupo Solum, a Padaria Pet possui independência e abrangência operacional, atuando desde a fabricação até a distribuição para o consumidor final.

Natural

Tendência durante a pandemia, os clubes de assinatura cresceram 32% no Brasil apenas no primeiro trimestre de 2021, de acordo com a Nielsen. Com a aposta em vendas omnichannel, a Natural One dobrou seu investimento no modelo de vendas, que antes garantia 15% de desconto ao consumidor e agora passa a oferecer descontos de até 30% em seu clube de assinatura. A empresa traz outra novidade: as compras acima de R$ 150 na assinatura terão frete grátis.

