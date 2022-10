Questor investe na HubCount para acelerar digitalização do mercado contábil

A Questor, investida do Grupo Stone Co, que oferece soluções em softwares contábil, fiscal e folha de pagamentos para o mercado corporativo, organizações contábeis e BPOs de todos os portes, acaba de anunciar um aporte na HubCount, startup fundada em 2019.

A Questor tem hoje mais de 6 mil clientes, processando dados de mais de 600 mil empresas e folha de mais de 2,3 milhões de vidas. A HubCount possui mais de 800 clientes e cresceu mais de 100% nos últimos 12 meses. Por meio de tecnologia de ponta, automatiza processos fiscais e transforma dados contábeis e fiscais em dashboards para melhorar o processo de tomada de decisão nas empresas e ajudar o contador a entregar uma contabilidade mais consultiva para o cliente

O negócio marca um importante movimento de consolidação e amadurecimento do setor. Juntas, as empresas têm por objetivo acelerar o processo de digitalização contábil no Brasil, auxiliando as organizações a reduzirem os custos operacionais na entrega das obrigações, possibilitar aos escritórios contábeis e BPOs aumentar a carteira de clientes sem custos extras e estender a atuação da HubCount dentro e fora do Brasil.

“O investimento da Questor vem em um momento de expansão da HubCount, em que estamos crescendo exponencialmente e mirando os mercados de outros países. O objetivo é que até o final de 2024 possamos crescer cinco vezes e levar a nossa solução para toda a América Latina”, afirma Gabriel Capano, CEO do HubCount.

Com o investimento, a HubCount passa a oferecer suas soluções de forma integrada para os clientes da Questor. O investimento também abriu as portas para o desenvolvimento de novas tecnologias. “A digitalização da contabilidade é um processo que já acontece em todo o mundo e é uma das principais tendências do mercado. Dentro desse contexto, o investimento da Questor na HubCount vem para acelerar esse movimento e oferecer para as empresas uma ferramenta de gestão e consultoria contábil inédita”, afirma João Carlos Pellegrini, CEO da Questor.

Contabilidade digital

A RSM, sexta maior empresa de auditoria, consultoria, tributos e contabilidade do mundo que conta com 860 escritórios em com atuação em mais de 120 países, apostou na digitalização de seus processos contábeis e fiscais alcançando uma economia de tempo de 80% na resolução de atividades da rotina de trabalho contábeis que antes eram realizados de forma manual.

“Usar a tecnologia da Questor e HubCount teve um impacto muito positivo, colocando a tecnologia como parte de estratégia central do negócio. Com a economia de tempo, podemos investir e melhorar outros aspectos da organização, gerando mais valor para o cliente e oferecendo um serviço muito mais assertivo e eficiente”, diz Lucas Correa, cofundador da RSM.

Capacitação

As duas empresas também esperam colaborar com a transformação no mercado de contabilidade, movimento que tende a acelerar, com o governo transformando as obrigações acessórias, que apesar de mais complexas, estão se tornando 100% digitais, possibilitando assim a automação de processos que eram manuais. Recentemente a Receita Federal disponibilizou APIs para que obrigações acessórias sejam transmitidas sem digitação.

Tudo isso traz a necessidade de capacitar o contador. “O papel do contador como um calculador de guias de impostos ficou no passado. Hoje esse profissional precisa ter uma atuação muito mais estratégica para as empresas, contribuindo nas tomadas de decisão financeira dos negócios. Mas para o contador ter tempo de fazer isso, é fundamental que ele não perca tempo fazendo o trabalho burocrático de lançamentos manuais que não agregam valor à sua entrega. HubCount e Questor revolucionaram a forma como os contadores trabalham, permitindo que se tornem mais consultivos e estratégicos, o que agrega valor do serviço prestado”, afirma o CEO da Questor.

