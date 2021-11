Quer ir ao show do Xamã? Participe do desafio da Fila

Para celebrar seus 110 anos, a Fila lança uma ação inédita em parceria com o rapper Xamã. A marca e o músico lançam um desafio para as redes sociais, chamado #EuNaFila. O challenge é embalado pela faixa “O Legado”. A dinâmica é simples: a elaboração de uma rima na mesma batida do single e a postagem no TikTok e Instagram, com as hashtags oficiais do desafio. A melhor letra será escolhida pelo próprio Xamã e o selecionado será convidado para assistir ao show do rapper no evento comemorativo, no dia 16 de novembro. O look para a celebração será por conta da marca.

O desafio permite a participação do público que estiver em São Paulo no dia 16 de novembro. A mecânica é: gravar o vídeo com a rima, usar as hashtags #EuNaFila e #TrajadoDeFila marcando o perfil oficial e o som original de “O Legado”, que está hospedado perfil da Fila no TikTok e Instagram. O filme vencedor, eleito pelo Xamã, ficará hospedado no perfil oficial da Fila no TikTok. Além disso, o vídeo deverá ser postado até esta quinta-feira, 11.

Vídeos com teor ofensivo serão desclassificados. Portanto, para acompanhar de perto o lançamento da coleção de 110 anos da marca e ainda aproveitar o show do Xamã, basta abusar das dancinhas, transições e coreografias quando for gravar seu vídeo.

O single “O Legado” é uma composição do Xamã, em parceria com a Fila, que reforça a mensagem de que deixar uma verdadeira assinatura no mundo não depende só de tempo, mas, sim, de atitude e ousadia. Além do challenge, para celebrar o marco histórico, a Fila vai transmitir o evento de lançamento da coleção de 110 anos nas redes sociais.

Portanto, o show do Xamã também poderá ser conferido ao vivo no canal oficial da marca no YouTube, no dia 16, a partir das 20h. Essa é a oportunidade para os fãs de moda e música curtirem um conteúdo repleto de estilo.

“Há 110 anos a Fila escreve sua história na moda e ganha as ruas com sua originalidade. Cada coleção apresenta um novo capítulo, que mistura cores, tendências, arte e música, características que combinam perfeitamente com a identidade e a trajetória do Xamã, que já é nosso embaixador. Estamos felizes em oferecer aos nossos consumidores a oportunidade de verem de perto um de seus grandes ídolos”, afirma Adriana Magalhães David, gerente de marketing e branding da Fila Brasil.

Regulamento

Os vídeos devem ser postados até o dia 11 de novembro;

O post deve ser publicado no Instagram e/ou TikTok;

As hashtags oficiais precisam estar marcadas na publicação da rima: #EuNaFila e #TrajadoDeFila

O vídeo precisa ser publicado com o som original de “O Legado”, disponível nas redes sociais da Fila (Instagram e TikTok);

Vídeos com teor e palavras ofensivas serão desclassificados;

O filme vencedor será repostado no TikTok da Fila;

O evento acontece no dia 16 de novembro.

