Opinião: comunicação corporativa virou ativo estratégico da reputação

Por Leandra Peres

Durante muito tempo, a Comunicação corporativa foi tratada como função de apoio, acionada para traduzir decisões já tomadas. Essa lógica perdeu força. Em um ambiente no qual percepção pública influencia valor, legitimidade para atuar nas comunidades e capacidade de mobilizar confiança, a Comunicação passou a atuar no centro das decisões estratégicas.

O ponto central é que reputação não nasce apenas do que a empresa faz, mas da forma como suas escolhas são compreendidas, contextualizadas e julgadas por diferentes públicos. Em um ecossistema de informação fragmentado, a disputa deixou de ser apenas por atenção e passou a ser, sobretudo, por sentido. É nesse espaço que a Comunicação se torna decisiva: ela organiza narrativas, reduz ruídos, antecipa vulnerabilidades e ajuda a sustentar legitimidade.

Por essa razão, Comunicação hoje conversa com estratégia, gestão de riscos, sustentabilidade, relações institucionais e cultura organizacional. Não se trata apenas de amplificar mensagens, mas de interpretar o ambiente, ler expectativas sociais e garantir coerência entre posicionamento, comportamento e entrega. Quando isso falha, o problema raramente é apenas de imagem; costuma ser de confiança.

Transformação digital e cultura organizacional

A transformação digital acelerou esse movimento. As empresas perderam o controle exclusivo sobre a emissão de suas mensagens e passaram a operar em um ambiente de circulação permanente, no qual interpretações se multiplicam, reputações oscilam rapidamente e o silêncio também comunica. Nesse contexto, agilidade sem critério é ruído; presença sem consistência é fragilidade.

O mesmo vale para dentro das organizações. Em um ciclo de transformação tecnológica, adoção de inteligência artificial e mudança cultural, a Comunicação interna deixou de ser acessório para se tornar um dos principais mecanismos de alinhamento e mobilização. É ela que ajuda a transformar estratégia em entendimento compartilhado, discurso em cultura e diretriz em pertencimento.

Essa centralidade também reposicionou a liderança empresarial. Hoje, executivos não representam apenas desempenho: simbolizam valores, prioridades e capacidade de leitura do tempo. Prepará-los para ambientes de alta exposição e alta complexidade é parte da função estratégica da Comunicação, que atua como mediação qualificada entre a ambição do negócio e a expectativa da sociedade.

Rebranding e transição energética

É nesse contexto que a gestão de marca ganha outra dimensão. Rebranding não é um exercício estético, mas uma operação de clareza estratégica: um momento em que a empresa torna visível a evolução de sua identidade, de sua agenda e de sua ambição. Quando bem conduzido, ele organiza percepção e sinaliza direção.

Foi essa compreensão que orientou o rebranding da AXIA Energia, até então Eletrobras, em outubro do ano passado. Mais do que apresentar um novo nome, o movimento buscou traduzir uma companhia em transformação, alinhada à transição energética, à inovação, à sustentabilidade e à modernização do setor elétrico. Em processos assim, a Comunicação não entra no fim: ela conduz e dá forma pública à mudança.

No setor de energia, essa função ganha densidade adicional. Trata-se de um segmento no qual decisões empresariais se cruzam com temas de alto interesse público, como segurança energética, transição climática, inovação tecnológica e desenvolvimento econômico. Explicar esse contexto com precisão e responsabilidade não é apenas um desafio narrativo; é parte da própria sustentabilidade do negócio.

Mais do que proteger imagem, a Comunicação ajuda a construir inteligibilidade, confiança e legitimidade em torno das escolhas empresariais. Em tempos de mudança acelerada, ela se tornou uma competência crítica para organizações que pretendem não apenas ser vistas, mas ser compreendidas e reconhecidas como relevantes.

*Leandra Peres é diretora de Comunicação da AXIA Energia.