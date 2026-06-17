Bússola & Cia: projeto recupera área da Mata Atlântica no Rio de Janeiro

A Karpowership Brasil concluiu uma nova etapa de manutenção de seu projeto voluntário de recomposição florestal em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A iniciativa contempla 2.283 mudas de espécies nativas em uma área de 8.335 metros quadrados, com trechos de Mata Atlântica, restinga e manguezal dentro da Área de Proteção Ambiental do Saco de Coroa Grande. Relatório técnico elaborado pela ONG Onda Verde aponta desenvolvimento consistente das mudas e boa adaptação de espécies como maricá, ingá, aroeira, pau-formiga e ipê-rosa.

O monitoramento também identificou frutificação de indivíduos da família Annonaceae e a presença de caranguejos, répteis e capivaras, sinais associados ao avanço da biodiversidade e à recuperação das condições ecológicas da área. Neste primeiro semestre, o trabalho incluiu adubação, poda, controle de espécies competidoras, manutenção de tutores, remoção de resíduos e acompanhamento das condições do solo por sensores.

Enel Brasil abre inscrições para programa de estágio

A Enel Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de estágio 2026. São vagas para candidatos que estejam cursando do 3º semestre ao penúltimo ano da universidade em mais de dez formações universitárias. As oportunidades são para os três estados em que a empresa atua: Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 deste mês no link Programa de Estágio. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-alimentação/refeição, Wellhub (Gympass), cursos on-line e folga no aniversário.

Título honorário

A VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil, Maria Antonietta Russo, recebeu na segunda o título de Cidadã Honorária do Município do Rio de Janeiro. A homenagem, proposta pela vereadora Joyce Trindade, foi realizada no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia.

À frente da área desde 2019, a executiva lidera a estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão da TIM, com foco no desenvolvimento de pessoas e na construção de uma cultura mais inclusiva. A atuação rendeu à companhia certificações como Top Employer Brasil e Great Place to Work, além de presença no FTSE Russell Diversity & Inclusion Index 2025.

Campanha de 1 milhão de pontos

Para celebrar seus 10 anos, a Livelo lançou a promoção "Minha História Livelo", que convida clientes a compartilhar, pelo Instagram e TikTok, experiências reais vividas com a marca, desde viagens até conquistas do dia a dia.

A iniciativa premiará 10 participantes com 1 milhão de pontos Livelo cada, em uma ação que coloca o público no centro das comemorações da década e dá visibilidade às histórias que ajudaram a construir a trajetória da empresa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de julho.

Criadores brasileiros conquistam destaque global

O Brasil teve participação de destaque na primeira edição global do CerAwards, premiação da CeraVe, marca de skincare de L’Oréal desenvolvida com dermatologistas. Realizado em Los Angeles, o evento reuniu 111 creators de 22 países para celebrar a conexão entre skincare, criatividade e produção de conteúdo.

Entre os brasileiros, Riccardo Cubba venceu a categoria Ceramide Breakout Star e passou a integrar o Ceramide Squad, coletivo global de criadores da marca. Ariadne Santos também foi reconhecida, com indicações em duas categorias, reforçando o protagonismo do país em uma edição com alcance combinado de mais de 44 milhões de seguidores.

Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça

A Motiva conquistou o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, iniciativa do Governo Federal em parceria com a ONU Mulheres e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Com mais de 16 mil colaboradores, a Companhia tem 36,5% dos cargos de gestão e 35% das posições de alta liderança ocupados por mulheres. A meta é alcançar 51% de participação feminina na liderança até 2035.

Na agenda racial, 49,4% dos colaboradores se autodeclaram não-brancos, e o objetivo é ampliar para 56% no mesmo período. A avaliação considerou iniciativas implementadas em diferentes frentes da gestão de pessoas, de atração, seleção e desenvolvimento à comunicação e cultura organizacional.

Hospital Santa Lúcia reposiciona atuação para oncologia

Após quase 80 anos como referência em maternidade no Rio, o Hospital Santa Lúcia, em Botafogo, inicia uma nova fase. A unidade da Rede Total Care passa a atuar como centro especializado em oncologia, onco-hematologia e imunologia não oncológica.

O hospital oferecerá infusão de quimioterapia, imunobiológicos e cirurgia oncológica. Neste primeiro momento, os atendimentos serão voltados para beneficiários da Unimed e da Geap Saúde e pacientes particulares, com expansão prevista para outras operadoras até o final do ano.

Ídolos do tetra mobilizam fãs em lojas pelo Brasil

Em clima de Copa do Mundo, o Grupo Pereira escalou os campeões mundiais Paulo Sérgio, Ronaldão e Viola para interagir com o público em suas lojas. A ação inédita percorreu os estados de MT, MS, SC, RS, SP e DF, transformando 20 espaços de troca de figurinhas da rede Fort Atacadista e Comper em grandes pontos de encontro, unindo diferentes gerações.

Além de interagir nos ambientes — onde também são vendidos o álbum oficial e os pacotes de cromos da competição —, dezenas de clientes e fãs tiveram a chance de conversar com os ídolos, garantir autógrafos e completar o álbum, esquentando o clima e reforçando o apoio nacional na busca pelo próximo título do Brasil.

Insper e Opice Blum criam laboratório de inteligência artificial

O Insper e o Opice Blum Advogados acabam de lançar o Laboratório de Experimentação em Inteligência Artificial (LAB.IA), iniciativa voltada à validação de sistemas de IA sob perspectivas técnica, ética e regulatória. O projeto foi criado para oferecer um ambiente seguro de testes, aproximando academia, mercado e especialistas na avaliação de aplicações da tecnologia em diferentes estágios de desenvolvimento.

O espaço está aberto para empresas, startups e organizações interessadas em testar e aprimorar soluções de IA em ambiente controlado.

Crime organizado e comércio ilegal são debatidos em seminário

Promovido pela Cátedra Oswaldo Aranha de Segurança e Defesa e pela ESEM-USP, o Seminário Internacional “Mercados Sitiados” reuniu especialistas nacionais e internacionais para debater o avanço do crime organizado transnacional nas Américas. Entre os destaques esteve o painel sobre comércio ilícito de cigarros, vapes e outros produtos de nicotina.

Segundo o economista Renan Pieri (FGV), com base em dados do IPEC, o mercado ilegal de cigarros movimenta cerca de R$ 9 bilhões por ano no Brasil e já responde por aproximadamente um terço do consumo nacional, ampliando as fontes de receita do crime organizado.