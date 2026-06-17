Visa e ConectCar testam pagamento de pedágio por leitura de placa para caminhões

A Visa e a ConectCar anunciaram nesta quarta-feira, 17, o início dos testes de uma solução de pagamento de pedágio por leitura de placa para caminhões no Brasil. A iniciativa integra a evolução do Visa Cargo, plataforma voltada à contratação de frete e ao pagamento do vale-pedágio obrigatório (VPO).

O anúncio ocorreu durante a Bienal das Rodovias, evento organizado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)

A tecnologia permite a identificação automática do veículo por meio da placa e dispensa o uso de cartões físicos nas praças de pedágio.

Segundo as empresas, a ferramenta está em fase de prova de conceito e já processa transações em ambiente controlado. A proposta é tornar a jornada do transporte rodoviário mais simples, digital e segura, em linha com as mudanças regulatórias e com a crescente digitalização do setor logístico.

A operação utiliza a infraestrutura tecnológica da ConectCar para realizar a leitura das placas e a integração com os sistemas de cobrança, enquanto a Visa fornece a estrutura de pagamentos e segurança das transações. O modelo permite que o valor do pedágio seja vinculado previamente à placa do veículo antes do início da viagem.

De acordo com Marcela Pinori, vice-presidente de Soluções Comerciais da Visa do Brasil, os testes buscam validar o funcionamento da tecnologia em condições reais de operação e em conformidade com as regras do setor.

“Esse é um passo importante na evolução do Visa Cargo, ao viabilizar uma jornada mais simples e acessível para o transporte rodoviário, contribuindo para a modernização dos meios de pagamento no setor e respondendo às novas demandas do mercado”, afirma Pinori.

No novo modelo, o contratante cadastra previamente as informações da viagem e associa os valores destinados ao pedágio à placa do caminhão. Com isso, caminhoneiros autônomos e empresas de transporte podem realizar a passagem pelas praças de forma automatizada, sem a necessidade de apresentar cartões ou outros dispositivos físicos.

Entre os principais benefícios apontados pelas empresas estão a redução do tempo de parada nas rodovias, a diminuição da burocracia operacional e o maior controle sobre os gastos com pedágio.

O sistema também permite o acompanhamento em tempo real das despesas da viagem, o que pode contribuir para uma gestão mais eficiente do frete.

Para a ConectCar, o projeto amplia a atuação da companhia para além das tradicionais tags de pagamento automático. Segundo Newton Ferrer, diretor de Negócios e Produtos da empresa, a iniciativa reforça a estratégia de expansão da companhia como plataforma de tecnologia para mobilidade e logística.

“Eliminar a necessidade de dispositivos físicos, como cartões, é um passo para simplificar a jornada dos embarcadores e transportadores, tendo a certeza de que quem tem ConectCar, pode ir tranquilo!", diz Ferrer.

O avanço da solução ocorre em um momento de transformação regulatória no setor. O Visa Cargo foi lançado originalmente como um cartão pré-pago destinado ao pagamento de frete e do vale-pedágio obrigatório.

Com as atualizações promovidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que passaram a priorizar meios de pagamento capazes de reduzir ou eliminar a necessidade de parada nas praças de pedágio, empresas do segmento aceleraram o desenvolvimento de alternativas digitais.