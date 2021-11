TikToker norte-coreano? Perfil no app mostra dia a dia na Coreia do Norte

"Tudo sobre a Coreia do Norte". A frase é a única descrição do perfil no TikTok @love21004, de mais de 89 mil seguidores, e que já soma mais de 50 publicações. Mas não se trata de um perfil de curiosidades como outros tantos da rede social de vídeo. Nesta conta, os vídeos mostram, sobretudo, cenas in loco do dia a dia dos moradores de Pyongyang, a capital do país comunista.

Com uma rápida olhada é possível notar que algumas das gravações são de alguém que as faz escondido e está ciente de que divulgar cenas assim para o mundo pode não ser um bom negócio, em caso de ser pego.

Outras parecem ser de cunho publicitário, e mostram atrações turísticas e principalmente da parte mais abonada da sociedade norte-coreana. No geral, os posts dão conta da rotina no transporte público, das escolas e centros comunitários, além de festivais e de aparelhos smartphones e carros de luxo, itens exclusivos por lá.

A primeira postagem data de julho de 2020, e as legendas, publicadas em coreano, descrevem somente o momento, sem muitos detalhes. Não há informações sobre a conta ser uma iniciativa do governo e nem se o 'tiktoker' trabalha como funcionário público, apesar de ser notável que ele participa de camadas sociais mais privilegiadas.

Contudo, apesar das cenas amenas, a Coreia do Norte segue em um péssimo momento econômico. Os alertas vêm tanto de dentro quanto de fora da península. Segundo desertores, que vivem na vizinha Coreia do Sul, famílias inteiras no Norte estão passando fome. Com a aproximação do inverno, no fim do ano, existe a preocupação de que os mais vulneráveis ​​morram de inanição.