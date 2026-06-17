Gestão Sustentável: o mercado exige mais que relatórios

Nos últimos anos, uma queixa frequente ecoou pelas salas de conselho e diretorias de sustentabilidade: a suposta escassez de capital para financiar a transição verde.

O argumento, muitas vezes utilizado para desacelerar metas audaciosas, baseava-se na premissa de que os recursos globais haviam se tornado excessivamente avessos ao risco socioambientais em momentos de incerteza macroeconômica.

No entanto, o cenário atual nos mostra uma realidade marcadamente diferente. O capital não desapareceu; ele apenas elevou sua barra de exigência, migrando de promessas intangíveis para projetos estruturados com foco real em resiliência.

A nova dinâmica do EcoInvest Brasil

O exemplo mais contundente dessa nova dinâmica é a consolidação do programa EcoInvest Brasil.

Ao fechar ciclos recentes com bilhões de reais mobilizados em financiamentos, a iniciativa provou que existe liquidez abundante quando os mecanismos certos de mitigação de risco são acionados.

Mais do que um pacote de subsídios estatais, o programa redesenhou a arquitetura financeira da sustentabilidade no país ao introduzir conceitos sofisticados, mas de aplicação prática imediata, como o blended finance (financiamento misto) e a proteção cambial para o investidor estrangeiro.

O grande mérito do EcoInvest foi compreender que o investidor privado precisa de pontes seguras, e não apenas de discursos inspiradores sobre o futuro do planeta.

Ao utilizar o chamado capital catalítico — recursos que assumem as primeiras perdas ou aceitam retornos ajustados —, o programa conseguiu destravar investimentos comerciais de larga escala que antes ficavam travados pelo medo da volatilidade da moeda ou por incertezas setoriais.

O redesenho institucional do mercado de capitais verde demonstra que a sustentabilidade deixou definitivamente de ser uma agenda de conformidade para se tornar uma agenda de viabilidade econômica e sobrevivência corporativa.

O mercado de capitais verde na economia real

Essa inteligência técnica permitiu o direcionamento de recursos substanciais para frentes vitais da economia real.

Vimos leilões focados na recuperação de milhões de hectares de terras degradadas e aportes massivos na transição energética, impulsionando desde a bioeconomia até plantas inovadoras de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF).

O ponto de virada para a gestão corporativa aqui é claro: a sustentabilidade robusta, quando tecnicamente fundamentada, atrai o mercado porque ela atua diretamente na redução das incertezas de longo prazo.

Adaptação e resiliência: o foco do mercado financeiro

Um dos aspectos mais reveladores do amadurecimento trazido por esse fluxo de capital é o foco crescente em projetos de adaptação e infraestrutura verde.

Tradicionalmente, o mercado financeiro priorizava a mitigação — ou seja, projetos de redução de emissões que possuíam métricas de retorno mais lineares e fáceis de precificar.

O EcoInvest, contudo, abriu avenidas consolidadas de financiamento para modernizar redes elétricas contra eventos climáticos extremos e expandir o saneamento básico em regiões vulneráveis.

Maturidade em ESG: o fim das desculpas

Para as lideranças de sustentabilidade, a lição é direta. Projetos que aumentam a resiliência operacional de uma organização diante das mudanças do clima não são mais vistos como centros de custo ou caprichos institucionais.

Quando uma empresa desenha uma estratégia para blindar sua cadeia de suprimentos contra secas severas ou proteger sua infraestrutura física contra tempestades devastadoras, ela está, de forma inerente, gerando valor e diminuindo o prêmio de risco que o investidor cobrará dela no futuro.

Diante desse cenário, a desculpa da falta de verba perde sustentação estratégica. O gargalo atual do mercado corporativo não está na oferta de dinheiro, mas na escassez de projetos que combinem rigor técnico com viabilidade comercial.

O capital está disponível, mas ele exige materialidade profunda.

Isso significa que as organizações precisam ir além dos relatórios ESG genéricos e focar no mapeamento de seus riscos socioambientais reais, traduzindo-os em planos de ação consistentes e mensuráveis.

A capacidade de acessar fundos estruturados depende da habilidade da governança em conectar a agenda de sustentabilidade ao coração do planejamento estratégico da companhia.

Empresas que compreenderem que o financiamento verde busca escala, impacto real e blindagem operacional serão as protagonistas dessa transformação.

O dinheiro está na mesa; a pergunta que resta é se as organizações estão prontas para entregar os projetos com a maturidade que o mercado exige.