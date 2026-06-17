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Como a publicidade contextual pode financiar os serviços de IA

Ferramenta da Taboola exibe publicidade nativa baseada na intenção de busca dos usuários e divide receitas com desenvolvedores de chatbots

Anúncios nativos e contextuais chegam aos assistentes virtuais para financiar produtos de IA (Getty Images)

Anúncios nativos e contextuais chegam aos assistentes virtuais para financiar produtos de IA (Getty Images)

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Publicado em 17 de junho de 2026 às 13h00.

A Taboola anunciou a abertura de seu motor de monetização — até agora restrito à sua própria plataforma de respostas por inteligência artificial, o DeeperDive — para desenvolvedores externos de IA conversacional, chatbots e assistentes virtuais.

A movimentação sinaliza uma aposta da empresa na publicidade contextual como modelo de negócio viável para o ecossistema de IA generativa.

Como funciona a monetização nativa

O funcionamento segue a intenção por trás de cada consulta: se um usuário pergunta a um assistente virtual sobre como comprar um imóvel, o sistema exibe, de forma nativa, um anúncio de financiamento imobiliário.

A receita gerada é compartilhada com a plataforma que hospeda o assistente.

Infraestrutura e escala tecnológica

A infraestrutura que viabiliza isso é a mesma já integrada a publishers globais via DeeperDive — combina modelos de linguagem de grande escala (LLMs), sistemas de recuperação de informação e dados proprietários de intenção de busca, com processamento acelerado pela NVIDIA.

Segundo a Taboola, a plataforma já gera dezenas de milhões de respostas mensais para mais de 7 milhões de usuários.

Do lado dos anunciantes, a demanda é conectada pelo Realize, plataforma de performance da própria Taboola, que reuni dezenas de milhares de anunciantes em busca de espaços de alta intenção.

O modelo de financiamento para o futuro da IA

"Os usuários não vão assinar todos os serviços de IA que utilizam", disse Adam Singolda, CEO da Taboola, ao justificar a aposta.

Para ele, publicidade e comércio tendem a se tornar o principal mecanismo de financiamento de produtos de IA — no lugar, ou ao lado, das assinaturas.

A abertura do motor para terceiros representa uma mudança de posicionamento da Taboola, que migra de fornecedora de tecnologia para publishers para se tornar infraestrutura de monetização para o ecossistema de IA mais amplo.

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