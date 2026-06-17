Como a publicidade contextual pode financiar os serviços de IA

Anúncios nativos e contextuais chegam aos assistentes virtuais para financiar produtos de IA (Getty Images)
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Publicado em 17 de junho de 2026 às 13h00.
A Taboola anunciou a abertura de seu motor de monetização — até agora restrito à sua própria plataforma de respostas por inteligência artificial, o DeeperDive — para desenvolvedores externos de IA conversacional, chatbots e assistentes virtuais.
A movimentação sinaliza uma aposta da empresa na publicidade contextual como modelo de negócio viável para o ecossistema de IA generativa.
O funcionamento segue a intenção por trás de cada consulta: se um usuário pergunta a um assistente virtual sobre como comprar um imóvel, o sistema exibe, de forma nativa, um anúncio de financiamento imobiliário.
A receita gerada é compartilhada com a plataforma que hospeda o assistente.
A infraestrutura que viabiliza isso é a mesma já integrada a publishers globais via DeeperDive — combina modelos de linguagem de grande escala (LLMs), sistemas de recuperação de informação e dados proprietários de intenção de busca, com processamento acelerado pela NVIDIA.
Segundo a Taboola, a plataforma já gera dezenas de milhões de respostas mensais para mais de 7 milhões de usuários.
Do lado dos anunciantes, a demanda é conectada pelo Realize, plataforma de performance da própria Taboola, que reuni dezenas de milhares de anunciantes em busca de espaços de alta intenção.
"Os usuários não vão assinar todos os serviços de IA que utilizam", disse Adam Singolda, CEO da Taboola, ao justificar a aposta.
Para ele, publicidade e comércio tendem a se tornar o principal mecanismo de financiamento de produtos de IA — no lugar, ou ao lado, das assinaturas.
A abertura do motor para terceiros representa uma mudança de posicionamento da Taboola, que migra de fornecedora de tecnologia para publishers para se tornar infraestrutura de monetização para o ecossistema de IA mais amplo.