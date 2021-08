Quer alugar um carro? Movida dá seguro de graça pra quem se vacinou

Com o objetivo de conscientizar a população brasileira sobre a importância da vacinação para reduzir a propagação do novo coronavírus, a Movida Aluguel de Carros lançou uma promoção de incentivo à imunização. O consumidor que já se vacinou com a dose única, 1ª ou 2ª dose da vacina contra a covid-19 terá 100% de desconto na proteção do carro alugado durante este mês.

Para isso, basta que o interessado faça a reserva do veículo até o dia 31 e apresente o comprovante de vacinação no momento da retirada do veículo. A promoção, exclusiva para locações eventuais, é válida para reservas com retirada do carro até o final do mês e está disponível em todos os canais de contratação: aplicativo, internet, Facebook, 0800 ou na própria loja. O cupom da promoção para usar nos meios digitais é MOVICINA21.

“Com esta iniciativa, procuramos incentivar os nossos clientes a se vacinarem. É uma forma de apoiarmos a volta do turismo com segurança e, principalmente, com saúde”, declara Jamyl Jarrus, Diretor Comercial e de Marketing da Movida, companhia certificada como empresa B, um Movimento Global que tem o objetivo de redefinir o sucesso na economia para que sejam considerados não apenas o êxito financeiro, como também o bem-estar da sociedade e do planeta.

Durante a pandemia, a Movida aumentou ainda mais a atenção e o cuidado com os clientes e colaboradores, reforçando todos os protocolos de segurança sanitária, com a higienização dos veículos intensificada e ampliação do serviço de Web Check-in, que reduziu consideravelmente o tempo do cliente dentro da loja.

Para mais informações, consulte a página da Campanha MOVICINA 21.

