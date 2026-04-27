Quando a meta deixa de impulsionar e passa a travar resultados

O desafio de equilibrar metas ambiciosas com a capacidade real de entrega da equipe (KieferPix/Shutterstock)
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Publicado em 27 de abril de 2026 às 15h00.
Por Denise Joaquim Marques*
Você sabe que o time pode mais e o seu time sabe que você sabe. Ainda assim, o mês fecha abaixo do esperado.
Quando isso se repete, passa a ser padrão. E padrão, em gestão, normalmente aponta para uma decisão mal calibrada.
Existe um ponto silencioso em que a meta deixa de orientar e passa a bloquear. Ele não aparece em reunião, não chega como feedback direto, não vira pauta. Mas está ali.
É quando o profissional, diante de um objetivo que considera inalcançável, recalibra internamente o que acredita ser possível.
Ele passa a trabalhar dentro desse limite. Um limite menor do que o potencial real, menor do que o histórico e, muitas vezes, menor do que o que ele mesmo já entregou.
“Não é falta de comprometimento: é ajuste de expectativa.” Quando a meta parece distante demais, o esforço perde sentido.
A energia muda, o ritmo desacelera, a ambição encolhe. Ainda que a equipe siga ativa, ela joga sem acreditar em grandes resultados.
No outro extremo, metas fáceis também cobram um preço. Os resultados são alcançados, mas não constroem evolução.
O time cumpre, mantém a rotina e segue sem tensão. Só que, quando o cenário muda e exige mais, falta repertório.
Falta velocidade e preparo para responder. A zona de conforto, nesse caso, vira atraso. É nesse intervalo que a liderança de fato faz diferença.
Definir metas não é só projetar número - é leitura de contexto.
É entender o momento do mercado, o histórico da equipe, os recursos disponíveis e o quanto aquele objetivo mobiliza sem travar.
Uma boa meta provoca movimento. Ela tira o time do automático e não rompe a crença de que é possível chegar, ainda que exija mais do que foi feito até agora, sem ignorar a realidade.
Certamente, haverá tensão, mas o suficiente para gerar ação e não para paralisar. Isso solicitará também mudança na forma de acompanhar.
Não basta olhar o número no fim do mês. É preciso observar o que está sendo construído ao longo do caminho, qual a atitude, o comportamento, a consistência, a qualidade da execução.
Quando o foco está apenas no resultado, perde-se a chance de ajustar o que realmente produz esse desempenho. Equipes de alta performance nascem de metas que fazem sentido e não de metas extremas.
São metas que são entendidas, assumidas e perseguidas, que pedem evolução, e, ainda assim, são reconhecidas como possíveis.
O ponto de equilíbrio na definição de uma meta não está em um lugar fixo, entre o difícil e o fácil. “Esqueça isso!” Ele está na capacidade de leitura ao longo do caminho. Está em perceber quando o desafio virou bloqueio e quando a facilidade virou acomodação.
E, principalmente, estar atento ao propósito, ao significado, à fome de conquista que conecta a equipe ao alcance da meta proposta, e fazer ajustes, antes que o time literalmente puxe a tomada.
*Denise Joaquim Marques é consultora de negócios especializada em Vendas e Marketing, com foco em estratégias de alta performance, liderança comercial e diferenciação de mercado.