Recompensas personalizadas podem aumentar produtividade e gerar crescimento sustentável

Por Marcelino Cruz, diretor na Livelo*

No cenário competitivo atual, o engajamento dos colaboradores e a superação de objetivos pré-definidos são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. No entanto, encontrar a fórmula ideal para manter a equipe motivada e comprometida com o direcionamento da organização pode ser um desafio.

Nesse contexto, surge a necessidade de alternativas flexíveis e inovadoras que criem uma conexão genuína, valorizando e recompensando cada membro de forma única. Uma pesquisa da consultoria Robert Half revela que 89% das companhias acreditam que bons resultados estão diretamente ligados à motivação e ao bem-estar do time.

Se o seu negócio ainda não está atento a essa realidade, é hora de começar a priorizá-la como um fator essencial para o sucesso.

Por que o engajamento dos colaboradores é importante?

O engajamento vai muito além de manter os colaboradores satisfeitos. Trata-se de conectá-los à missão e aos valores da empresa, fazendo com que se sintam parte integral do sucesso coletivo.

De acordo com o último relatório da Gallup sobre os ambientes de trabalho, foi relatado que o bem-estar elevado e o senso de pertencimento estão relacionados a um aumento de 23% na lucratividade, 17% nas vendas e 13% na produção.

Tais dados abrem os nossos olhos para um aspecto importante, funcionários engajados tendem a ser mais produtivos, apresentam menor absenteísmo e contribuem para um ambiente de trabalho positivo, o que, por sua vez, atrai e retém as pessoas na companhia.

Com uma busca por talentos intensa e com mudanças constantes, a motivação das equipes é muito importante para instituições que planejam ter um crescimento sustentável a longo prazo.

Estudamos este padrão para, por exemplo, disponibilizar a plataforma de incentivo da Livelo, uma ferramenta estratégica para empresas. Diferente dos tradicionais brindes para reconhecimento, o uso de pontos Livelo como premiação oferece aos funcionários a oportunidade de escolher o que melhor se adequa às necessidades específicas de cada pessoa.

Descobrimos, com os negócios B2B, que essa flexibilidade e possibilidade de personalização não só aumenta o engajamento, mas também fortalece o compromisso do time Livelo com os objetivos da instituição que contrata os serviços do nosso programa.

Como recompensar esse engajamento?

Ainda segundo o relatório da Gallup, 7 em cada 10 trabalhadores não estão engajados e, para tentar mudar essa realidade, é possível definir desafios transparentes e alinhados a recompensas tangíveis e personalizadas para direcionar o esforço dos colaboradores.

Com recompensas é possível desenvolver metas internas, alinhadas aos objetivos de negócios, que envolve os times e ainda oferece benefícios que estejam alinhados aos interesses pessoais e aspirações de quem recebe.

Reconhecer é sobre criar um ambiente em que cada funcionário sente que seu esforço é verdadeiramente valorizado. Ferramentas de incentivo personalizáveis permitem que cada corporação ajuste as regras e critérios de premiação de acordo com a sua realidade, seja em metas de vendas, participação em treinamentos, entrega de projetos, tempo de casa ou até mesmo como celebração de datas especiais. Além de também ajudar a impulsionar o engajamento de maneira sustentável, fortalecendo o desenvolvimento da equipe e gerando resultados a longo prazo.

Implementar soluções de incentivo garante muito mais do que o reconhecimento, promovendo um ambiente personalizado e adaptável a cada negócio, fortalecendo o engajamento dos colaboradores e impulsionando o sucesso da empresa.

*Marcelino Cruz é diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube