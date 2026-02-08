Inteligência Artificial da Tecnisa fecha venda de imóvel de R$ 1,8 milhão

Na Tecnisa, a inteligência artificial tem deixado de ser apenas um canal de atendimento para virar ferramenta de conversão. A assistente virtual, batizada de ISA, já realizou sua quinta venda direta e encurtou o tempo de fechamento de imóveis em até sete vezes, segundo dados que a incorporadora dividiu com a EXAME.

Desenvolvida internamente, a solução se consolidou como um dos principais canais digitais da Tecnisa, ao assumir etapas que antes dependiam quase exclusivamente de corretores: atendimento inicial, qualificação de leads e acompanhamento da jornada de compra.

Entre janeiro e dezembro de 2025, a ISA realizou mais de 19 mil atendimentos. Do total de interações, 68% ocorreram fora do horário comercial, sendo 37% à tarde e 31% à noite — um indicativo da preferência dos clientes por autonomia e respostas imediatas, mesmo com equipes humanas disponíveis.

Nesse período, a assistente foi responsável pela qualificação de 35% dos leads online da companhia, cerca de um terço do total do canal digital. O sistema identifica perfil, faixa de renda, preferências e estágio de decisão do comprador, ajustando o fluxo de informações ao longo do processo.

O impacto mais visível está no fechamento. Em outubro de 2025, uma negociação à vista acima de R$ 1 milhão foi concluída em 26 dias, após 235 mensagens trocadas entre cliente e inteligência artificial. O prazo é sete vezes menor do que a média de 180 dias registrada nos processos digitais tradicionais.

Em 2026, os resultados continuaram. No primeiro dia de janeiro, um cliente iniciou o contato com a ISA e fechou a compra em 16 dias, no valor de R$ 1,8 milhão. A negociação incluiu tours virtuais do empreendimento Recanto Oliveiras, no Jardim das Perdizes, e da unidade de dois dormitórios, apresentados integralmente pela assistente.

“A inovação faz parte do nosso DNA e é um dos pilares para elevar a experiência de compra de um imóvel”, afirma Fernando Tadeu Perez, CEO da Tecnisa. Segundo ele, o uso pioneiro da tecnologia ampliou a capacidade da empresa de entender o cliente e entregar respostas mais precisas ao longo da jornada.

A incorporadora reforça que a IA não substitui o atendimento humano, mas amplia as possibilidades de contato. O cliente pode transitar entre canais conforme sua preferência, enquanto a tecnologia atua como facilitadora do processo.

Com mais de 45 mil unidades entregues, a Tecnisa tem apostado na combinação entre tecnologia e experiência para reduzir fricções em um dos processos de compra mais longos e complexos do varejo. A ISA, agora, deixa de ser apenas uma vitrine digital para se tornar peça central na estratégia comercial da empresa.