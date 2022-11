Diana Tatit: aprendizagem ativa e a melhora no processo dos alunos

Após quase dois anos de isolamento social devido à pandemia de covid-19, as ferramentas que eram uma tendência para a área da educação se tornaram essenciais no dia a dia. A aprendizagem em sala de aula teve de ganhar outro formato e passou a ser transmitida remotamente, por meio de conteúdos gravados ou ao vivo em plataformas online para mediar a comunicação entre coordenação, professores, pais e alunos.

Nesse sentido, pudemos perceber quanto essa mudança era necessária, à medida que a nova geração de crianças e jovens possui familiaridade e habilidade para interagir com as tecnologias mais recentes. Elas, que nasceram na era digital, têm à mão qualquer tipo de informação em apenas alguns segundos e, naturalmente, a motivação pelos estudos e o engajamento em sala de aula dependem de um novo estímulo.

Diante do atual cenário, como fazê-los enxergar a importância da instituição escolar num mar de informações, conteúdos, videoaulas, jogos e outros formatos de aprendizado disponíveis? É nesse entendimento que modelos tradicionais não se encaixam mais na estrutura de ensino, em que as informações mudam a todo momento e os fatos ficam desatualizados rapidamente.

Além disso, há de ser repensada a utilidade de alguns conteúdos aprendidos na escola para o mercado de trabalho e para a vida prática. O ensino é mais efetivo quando baseado nas demandas reais do dia a dia e nos proporciona entendimento suficiente para solucionar estas questões; diferentemente de quando o foco é voltado apenas para cumprir uma agenda de conteúdos programáticos de um material didático engessado.

Em contrapartida, as habilidades criativas e socioemocionais são cada dia mais requeridas no meio corporativo. É na escola que acontecem as mais importantes interações sociais e a introdução de conceitos como respeito à diversidade, senso de coletividade, direitos humanos, entre muitos outros. É nesse ambiente também que crianças e jovens são expostos a conversas importantes que estimulam a argumentação e o pensamento crítico.

A questão não é optar por um ou outro formato. Mas sim proporcionar a combinação de formatos para tornar rica e personalizada a experiência de aprendizagem para cada um. Não existe mais espaço para material engessado, difícil de ser adaptado às situações reais do dia a dia. Hoje se faz importante a utilização de uma metodologia dinâmica que atenda às necessidades dos alunos e o acompanhe no contexto em que essa geração está inserida.

Hoje, temos exemplos consistentes do potencial das novas tecnologias na melhora do aprendizado para crianças e jovens. A utilização da plataforma de aprendizagem ativa, Cloe, no Instituto Barros de Ensino (Ibens), em Oeiras, no interior do Piauí, trouxe benefícios visíveis não só para os estudantes mas também para pais e professores. Depois que a metodologia foi implementada na escola, foi possível recuperar alunos que frequentemente ficavam abaixo da média.

Após alguns meses, esses mesmos alunos não só atingiram a média como a ultrapassaram, com notas consideravelmente melhores. Quando o interesse e a curiosidade da criança são estimulados, sua atenção é direcionada e por isso ela entende melhor e performa melhor.

A instituição de ensino Leaders School, em Campinas, SP, teve uma vivência muito semelhante; ao implementarem a metodologia de aprendizagem ativa na escola, os alunos passaram a ter mais interesse pelas aulas. Com atividades muito mais “mão na massa” do que conteudistas, linkadas a situações reais do dia a dia, o aprendizado acontece de maneira muito mais rica e significativa, à medida que o aluno se enxerga como protagonista daquela experiência.

*Diana Tatit é coordenadora pedagógica da Cloe

